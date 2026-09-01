Başkan Büyükkılıç memnuniyet anketinde ilk sırada

ORC Araştırma şirketi tarafından yapılan memnuniyet anketlerinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ilk sırada yer aldı.

Araştırma şirketi ORC tarafından son 3 ayda yapılan 'Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?' temalı memnuniyet araştırmaları sonucunda Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yüzde 48,6 oran ile ilk sırada yer aldı.

Diğer yandan yapılan ankette AK Parti de yüzde 35 oran ile ilk sırada yer aldı.