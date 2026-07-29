"Ördeklerin Göçü" Ormanya’da izleyiciyle buluşacak - Son Dakika
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"Ördeklerin Göçü" Ormanya’da izleyiciyle buluşacak

"Ördeklerin Göçü" Ormanya’da izleyiciyle buluşacak
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Kocaeli’nin doğal yaşam ve ekoturizm merkezi Ormanya’da düzenlenen açık hava sinema etkinlikleri, 31 Temmuz Cuma günü "Ördeklerin Göçü" filmiyle devam edecek.

Kocaeli'nin doğal yaşam ve ekoturizm merkezi Ormanya'da düzenlenen açık hava sinema etkinlikleri, 31 Temmuz Cuma günü "Ördeklerin Göçü" filmiyle devam edecek. Doğayla iç içe gerçekleşecek etkinlikte ziyaretçiler, yıldızların altında sinema keyfi yaşayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ormanya'da açık hava sinema etkinlikleri hız kesmeden sürüyor. 31 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek etkinlik için de hazırlıklar başladı. Gösterim alanında teknik kurulumlar sürerken ziyaretçilerin keyifli akşam geçirmesi için çeşitli ikramlar hazırlanıyor. Film gösteriminden önce animatör eğlencesi ve katılımcılara patlamış mısır, çay ve su ikramında bulunulacak. Doğanın kalbinde gerçekleştirilecek etkinlik, 31 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de başlayacak ve her yaştan ziyaretçiyi bir araya getirecek.

Her ay yeni bir film gösteriliyor

Büyükşehir belediyesi tarafından hayata geçirilen "gece sineması" etkinlikleri yaz boyunca devam edecek. Her ay farklı filmin gösterileceği etkinlikte vatandaşların kültür ve sanatla buluşması hedefleniyor. Ormanya'nın eşsiz atmosferinde gerçekleştirilecek sinema gecelerinin tarih ve program detayları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Ormanya'nın sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Kültür, Sinema, Sanat, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Ördeklerin Göçü' Ormanya’da izleyiciyle buluşacak - Son Dakika

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