Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Fransa\'da Kongreye Katıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 48. Genel Kurul Oturumu için Fransa'ya gitti.

Fransa'nın Strazburg şehrinde gerçekleştirilen kongreye katılan Başkan Güler sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak, "Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 48. Genel Kurul Oturumu için Fransa'nın Strazburg kentindeyiz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyor, genel kurul gündemine ilişkin istişarelerimizi gerçekleştiriyoruz. Görüşmelerimizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Güler'in yanı sıra birçok ülkeden temsilcilerin yer aldığı Genel Kurul Toplantısı'nda önemli gündem maddeleri üzerine çalışmalar yapılacak. Başkan Güler kongre sonrası ise yurda dönecek.

Başkan Güler'e, Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Özay ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Yalçın Dumlu eşlik etti. - ORDU