Ordu Çevre Derneği, maden ve enerji projeleriyle yok edilen yerleri sergiledi

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GENÇAĞA KARAFAZLI

(ORDU)- Ordu Çevre Derneği, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla maden ve enerji projeleriyle yok edilen, zarar gören yerlerin fotoğraflarından oluşan bir sergi açtı. Açılışta konuşan Dernek Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, "Bizim doğaya gereksinimiz olduğu halde doğayı yok etmek için yarışan şirketler ve iktidarlar var. Rant için, bir avuç sermaye için yok ediliyor. Bu memlekette yasalar ve mahkeme kararları yok sayılıyor. Bugün burada 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutlamıyor, çevre katliamlarının boyutunu göstermek için buradayız. Fotoğraflarımızla yaşanan felaketi belgeliyoruz" dedi.

Ordu Çevre Derneği, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle maden ve enerji projeleriyle yok edilen, zarar gören yerlerin fotoğraflarından oluşan bir sergi açtı.

"Doğa katliamı devam ediyor"

ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül şunları söyledi:

"5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutlamıyor, doğa katliamını halkımıza anımsatıyoruz. Ordu'nun yüzde 74'ü maden sahası olarak ruhsatlandırılmış durumda. HES, GES, RES projeleri bu ruhsatlandırmanın dışında kalıyor. Ünye'den başlayan Gülyalı'ya kadar devam eden kıyı ve deniz dolguları doğamızın katledilmesinin göstergeleridir. Denizlerimiz, göllerimiz ve akarsularımız yok ediliyor. Yaylalarımız maden ve enerji üretimi altında yok pahasına katlediliyor. Derelerimizde sular yok oluyor. Denizlerimiz kirleniyor, balıklar yok oluyor. Ormanlarımız maden, HES, RES şirketlerine peşkeş çekiliyor. Şirketler rahat çalışsın diye orman ve maden yasaları onlarca defa değiştirildi. Melet Irmağı üzerinde 11 HES, 1 adet baraj varken 3 HES projesi daha yapıldı. Yaz aylarında Melet Irmağı kuruma noktasına geliyor. Şehrimizde içecek su sıkıntısı çekiliyor. Maden işletmeleri sularımızı kirletiyor, bizleri ölüme terk ediyorlar. Bizlerin doğaya gereksinimimiz var, doğanın insanlara gereksinimi yok. Hiçbir hayvanın, bitkinin, suyun, derenin bize gereksinimi yok. Bizim doğaya gereksinimiz olduğu halde doğayı yok etmek için yarışan şirketler ve iktidarlar var. Rant için, bir avuç sermaye için yok ediliyor. Bu memlekette yasalar ve mahkeme kararları yok sayılıyor. Ordu Çevre Derneği olarak açtığımız davaları kazanmamıza rağmen mahkeme kararları yok sayılıyor. Doğa katliamı devam ediyor. Bugün burada 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutlamıyor, çevre katliamlarının boyutunu göstermek için buradayız. Fotoğraflarımızla yaşanan felaketi belgeliyoruz. Dileğimiz, mücadelemiz 5 Haziran Dünya Günü'nü kutlayacak günlere ulaşmaktır. Doğa varsa varız. Yoksa bizler de yok olacağız."