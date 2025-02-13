Ordu'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nden Asılsız Çağrı Uyarısı - Son Dakika
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Ordu'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nden Asılsız Çağrı Uyarısı

Ordu\'da 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden Asılsız Çağrı Uyarısı

Ordu 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Yeliz Çakar Güleş, 2024 yılında yapılan toplam 976 bin 300 çağrının 667 bin 552'sinin asılsız olduğunu açıkladı. Ayrıca, asılsız çağrıları azaltmak için tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

13.02.2025 12:23  Güncelleme: 12:25
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Ordu 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Yeliz Çakar Güleş, 2024 yılında yapılan toplam 976 bin 300 çağrıdan 667 bin 552'sinin asılsız olduğunu söyledi.

Ordu Valiliği toplantı salonunda, 2025 yılı Şubat Ayı Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı, Vali Muammer Erol'un başkanlığında yapıldı. Toplantıda, 18 Eylül 2024 tarihinde yapılan İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısında alınan kararlar gözden geçirildi, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Yeliz Çakar Güleş tarafından bir sunum yapıldı. Yeliz Çakar Güleş, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 2023-2024 yılı çalışmaları, tanıtım ve eğitim faaliyetleri, farkındalık etkinlikleri hakkında Vali Muammer Erol'a ve toplantıya katılanlara bilgi verildi.

Güleş, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 112 Web İhbar Sistemi ile kullanıcı dostu ara yüzü ve kolay erişim imkanıyla vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirterek, sistem sayesinde şüpheli durumlar ile suç faaliyetlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde yetkililere bildirilebildiğini ifade etti.

"2024 yılında toplam 976 bin 300 ihbarın 667 bin 552'si asılsız"

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Yeliz Çakar Güleş, 2023 yılında toplam çağrı sayısının 967 bin 712, 2024 yılında ise 976 bin 300 olduğunu belirterek, "Asılsız çağrı sayımız 2023 yılında 660 bin 50, 2024 yılında ise 667 552'dir. Asıllı çağrı sayısı ise 2023 yılında 307 bin 662, 2024 yılında 309 bin 245'dir. Vatandaşlarımızın birden çok numara yerine 112 tek numarasını benimsemesi, olay anında kargaşanın önüne geçilmesi ve çağrı merkezimize yapılan asılsız aramaları azaltmak için tanıtım faaliyetlerine devam edilmesi, acil çağrı hizmetlerinin etkili, verimli, kesintisiz ve koordinasyon içerisinde yürütülebilmesini sağlamak açısından çağrı alıcı ve yönlendirici personele yönelik eğitim faaliyetlerine devam edilmesi, tüm personelin uyumu ve motivasyonu için ortak sosyal faaliyetler düzenlenmesi planlanmaktadır" dedi.

Toplantıda, İçişleri Bakanlığı Acil Çağrı Hizmetleri Merkez Koordinasyon Komisyonu'nun almış olduğu kararların uygulamalarına ilişkin yürütülen çalışmalar da değerlendirilerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmesi için yapılması gereken çalışmalar istişare edildi.

Toplantıya, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Dursun Tüzün, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ümit Ünal, Ordu Orman İşletme Müdür Vekili Ömer Akça, OBB İtfaiye Daire Başkanı Umut Alan, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Yasin Ergül ve ile ilgili kurum yetkilileri katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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