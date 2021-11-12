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Ordu'da 116 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Ordu'da 116 bin fidan toprakla buluştu

12.11.2021 00:57

Ordu'da 116 bin fidan toprakla buluştu 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Ordu'nun 19 ilçesinde, 37 farklı noktada 116 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi Ordu'da, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında, 19 ilçenin 37 farklı notasında toplamda 116 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

Ordu'da 116 bin fidan toprakla buluştu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Ordu'nun 19 ilçesinde, 37 farklı noktada 116 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi

ORDU - Ordu'da, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında, 19 ilçenin 37 farklı notasında toplamda 116 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

Ordu'da, her yıl 11 Kasım günü 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Ordu'nun 19 ilçesinin 37 farklı noktasında toplamda 116 bin adet fidan toprakla buluşturuldu

Bu kapsamda Altınordu ilçesinde, Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi içerisinde ise bin 300 adet fidanın dikimi gerçekleştirildi. Programda konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Bugün ülkemizin 81 ilinde her köşesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığımız ile kurumlarımız tarafından ülkemizin her köşesine bir anda fidanlar dikilmeye başlandı. Tarım ve orman teşkilatımız çok güçlü, ülkemizin her köşesinde emekleri var. Akdeniz'de, Ege'de ve ülkemizin çeşitli bölgelerinde üzücü bir yaz geçirdik, içimiz yandı. Devletimizin bütün yetkilileri, tüm vatandaşlarımız oradaydı. Orman yangınlarında büyük gayretler sar edildi. Allah inşallah bir daha böyle doğal afetler göstermesin" dedi.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, fidan dikiminin önemine değinerek, tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Rektör Akdoğan, kentte valilik, büyükşehir belediyesi ve üniversite olarak güzel bir uyum olduğunu ifade ederek, dayanışmanın sürdüğü sürece güzel işlerin ortaya koyulduğunu söyledi.

Ordu'da 37 ayrı noktada 116 bin adet fidan toprakla buluşturuldu

Etkinlikte konuşan Giresun Orman Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Gürsoy ise orman yangınlarının yaralarını sarmak için Türkiye genelinde her vatandaş için 3'er adet olmak üzere toplamda 252 milyon adet fidanın yıl sonuna kadar toprakla buluşturulacağını söyledi. Bu kapsamda Ordu'da 37 ayrı noktada 116 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade eden Gürsoy, üniversite alanında ise bin 300 adet fidanın dikiminin yapıldığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, protokol üyeleri ve öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu.

Ordu'da 116 bin fidan toprakla buluştu
Ordu'da 116 bin fidan toprakla buluştu
Ordu'da 116 bin fidan toprakla buluştu
Ordu'da 116 bin fidan toprakla buluştu

Tarım, Milli, Kasım, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ordu'da 116 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da 116 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika
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