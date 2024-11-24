Ordu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Ordu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Ordu\'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Ordu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen etkinlikler ve konuşmalarla kutlandı. Özel programda İl Milli Eğitim Müdürü Vargeloğlu, öğretmenliğin önemine vurgu yaptı. Öğretmenler gününe özel ödül törenleri ve kültürel etkinlikler düzenlendi.

24.11.2024 15:23  Güncelleme: 15:26
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Ordu'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlama programları ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı, sonrasında ise Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde Altınordu Atatürk Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen törenle devam etti. Buradaki program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Kutlama programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, "24 Kasım, Millet Mektepleri'nin açıldığı ve Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmenlik' unvanının verildiği tarihi bir gündür. Bu anlamlı günde tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum. Öğretmenlik mesleğinin kutsiyetini bir kez daha hissettiğimiz bu günde sizlerle bir arada olmaktan onur duyuyorum. 24 Kasım, yalnızca bir meslek grubunun anıldığı bir gün değil; aynı zamanda, milletimizin geleceğini şekillendiren eli öpülesi öğretmenlerimize duyduğumuz vefanın da ifadesidir. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Öğretmen bir kandile benzer; kendini tüketerek başkalarına ışık verir' derken, bu mesleğin özünü ve fedakarlık ruhunu en güzel şekilde tarif etmiştir" dedi.

Vargeloğlu, "Her bir öğrencimiz, büyüyüp gelişmeye hazır birer fidan gibidir. 19 ilçemizde görev yapan yaklaşık 12 bin öğretmenimizle, bu fidana sevgi, sabır ve bilgiyle can veriyor; onları kökleri sağlam, dalları geleceğe uzanan güçlü bireyler olarak yetiştirmek için çaba gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Emekli olmuş öğretmenler adına söz alarak duygu ve düşüncelerini dile getiren Yüksel Acar ise, öğrencilerimizi bilgiyle donatırken onları vicdanlı ahlaklı olarak yetiştirmeliyiz. Milli manevi değerlerimizi, kültürümüzü, vatan, millet ve bayrak sevgisini vermeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından aday öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi ve emekliye ayrılan öğretmenlere 'Hizmet Şeref Belgeleri' Vali Muammer Erol tarafından verildi.

Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen ilkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir ve liseler arası kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı, Atatürk Anadolu Lisesi öğretmenlerinin halkoyunları gösterisi ile Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryonun sunumu ise sona erdi.

Kutlama programına, Vali Muammer Erol'un eşi Nazmiye Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, protokol üyeleri daire müdürleri, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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