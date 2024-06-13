Ordu'da bir adam, aile kabristanlığını 'türbe' gibi koruma altına aldı

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Remzi Alakurt, gençliğinden bu yana istediği kapalı aile kabristanlığını yaptı. Alakurt, babasının kabrinin yanında kendisinin ve eşinin mezarının olacağı yeri 'türbe' gibi kapatarak koruma altına aldı.

Fatsa ilçesinde esnaf olan Remzi Alakurt'un (74) gençliğinde gördüğü bir mezarlık ilgisini çekti. Alakurt, bir süre sonra aile kendilerine ait fındık bahçesinin bir kısmını keserek aile mezarlığı yaptı, 1997 vefat eden babasını, ardından torununu ve akrabasını da buraya defnetti.

Babası, eşi ve kendisinin olduğu mezarları koruma altına almak isteyen Alakurt, babasının mezarı ile yan tarafında bulunan boş 2 mezar alanının etrafını kapatarak, yaklaşık 9 aylık çalışma sonucu 'türbe' gibi koruma altına aldı. Dışarıdan bakıldığında türbeyi andıran, içerisinde 2'si boş toplam 3 mezar bulunan yapının renkleri de dikkat çekiyor. Yapıda mavi renk gökyüzü ve sonsuzluğu, siyah renk ise ölümü hatırlatıyor.

"Aile kabristanlığımı koruma altına aldım"

Aile kabristanlığını koruma altına aldığını ve bunun bir heves olduğunu belirten Remzi Alakurt, "Ben farklı bir yerde görmüştüm ve özenmiştim. Gençliğimden bu yana özel bir mezarlık yapma isteğim vardı. Burası kendi arazimdi, fındık ağaçlarını keserek aile kabristanlığı yaptık. 1997 yılında babam vefat edince buraya defnettik. Sonrasında bu şekilde bina yaparak kapatma kararı aldım, aile kabristanlığımız koruma altına almış oldum. Buradaki mavi gökyüzünü, siyah renk ise ölümü temsil ediyor. Benim kendi mezarım ile eşimin mezarı da içeride. Mezarımızın burada olduğunu bilmek benim için tuhaf olmuyor, sonuçta burası son durak. Burada şimdi çevre düzenlemesi yapılacak, bu yapının etrafında da ilerleyen zamanda mezarlar olacak, kapalı alanda babam, eşim ve ben olacağız" diye konuştu. - ORDU