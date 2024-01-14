Ordu'da buzlanma kazaya neden oldu: Sahil yolu tek şeritten 2 saat ulaşıma kapandı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde aşırı buzlanmanın etkili olduğu kazada kontrolden çıkan TIR, sahil yolunu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapattı.

Kaza Nuriye Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ordu'dan İstanbul'a gitmekte olan Yunus Sakarya idaresindeki 34 DN 5604 plakalı TIR, aşırı buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Yaklaşık 10 metre kadar sürüklenen TIR, önce yol kenarında bulunan beton bariyerlere, ardından kent güvenliği kamera sistemi direğine çarparak durabildi.

TIR sürücüsünün şans eseri yara almadığı kaza sonrası Karadeniz Devlet Sahil Yolu yaklaşık 2 saat trafiğine kapandı. İhbar üzerine bölgeye gelen Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ve Fatsa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine bağlı ekipler kapanan yoldaki trafiği diğer şeritten vererek yol güvenliğini sağladı.

Uzun kuyruklar oluştu

Yaşanan kazanın ardından Ordu istikametinden gelen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yolun buzlu ve kaygan olmasından dolayı trafik ekipleri bir yandan sürücüleri uyarırken, diğer taraftan yolun açılması için seferber oldu.

Çekici yardımıyla yoldan alındı

Ekiplerin olay yerine çağırdıkları çekici yardımıyla TIR'ın dorsesi yol kenarına alınırken, Karayolları 7'inci Bölge Müdürlüğü Ünye Bakımevi görevlileri ise sahil yolunda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.