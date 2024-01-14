 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ordu'da buzlanma kazaya neden oldu: Sahil yolu tek şeritten 2 saat ulaşıma kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da buzlanma kazaya neden oldu: Sahil yolu tek şeritten 2 saat ulaşıma kapandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde aşırı buzlanmanın etkili olduğu kazada kontrolden çıkan TIR, sahil yolunu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapattı. TIR sürücüsünün şans eseri yara almadığı kaza sonrası Karadeniz Devlet Sahil Yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Yaşanan kazanın ardından Ordu istikametinden gelen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu\'da buzlanma kazaya neden oldu: Sahil yolu tek şeritten 2 saat ulaşıma kapandı
14.01.2024 - 21:59,
Abone Ol

Ordu'da buzlanma kazaya neden oldu: Sahil yolu tek şeritten 2 saat ulaşıma kapandı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde aşırı buzlanmanın etkili olduğu kazada kontrolden çıkan TIR, sahil yolunu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapattı.

Kaza Nuriye Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ordu'dan İstanbul'a gitmekte olan Yunus Sakarya idaresindeki 34 DN 5604 plakalı TIR, aşırı buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Yaklaşık 10 metre kadar sürüklenen TIR, önce yol kenarında bulunan beton bariyerlere, ardından kent güvenliği kamera sistemi direğine çarparak durabildi.

TIR sürücüsünün şans eseri yara almadığı kaza sonrası Karadeniz Devlet Sahil Yolu yaklaşık 2 saat trafiğine kapandı. İhbar üzerine bölgeye gelen Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ve Fatsa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine bağlı ekipler kapanan yoldaki trafiği diğer şeritten vererek yol güvenliğini sağladı.

Uzun kuyruklar oluştu

Yaşanan kazanın ardından Ordu istikametinden gelen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yolun buzlu ve kaygan olmasından dolayı trafik ekipleri bir yandan sürücüleri uyarırken, diğer taraftan yolun açılması için seferber oldu.

Çekici yardımıyla yoldan alındı

Ekiplerin olay yerine çağırdıkları çekici yardımıyla TIR'ın dorsesi yol kenarına alınırken, Karayolları 7'inci Bölge Müdürlüğü Ünye Bakımevi görevlileri ise sahil yolunda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İstanbul, Ünye, Ordu, Hava Durumu, Trafik, Kaza, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'da buzlanma kazaya neden oldu: Sahil yolu tek şeritten 2 saat ulaşıma kapandı - Son Dakika


22:25
'Zemin kötü' diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:23
İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler 'Yok artık' diyor İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55
İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24
İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57
Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45
Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22
MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti

Son Dakika
22:25 "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:23 İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55 İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52 Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24 İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57 Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45 Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22 MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti
19:14 Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin son paylaşımı ortaya çıktı
18:59 ABD Başkanı Biden, Netanyahu'dan desteğini çekiyor: Durum berbat ve biz tıkandık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 22:48:45. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'da buzlanma kazaya neden oldu: Sahil yolu tek şeritten 2 saat ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement