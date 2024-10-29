Ordu\'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

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Ordu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Ordu Lisesi önündeki alanda tören düzenlendi. Törende Ordu Valisi Muammer Erol, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Gökhan Kocaoğlu ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, halkın ve öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Ordu Valisi Muammer Erol, programda yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin 101. Kuruluş Yıldönümünü, hep birlikte bayram olarak hür, bağımsız, barış ve huzur içinde kutlarken her zamankinden daha fazla gururlu ve coşkuluyuz. Büyük Milletimizin, Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun. Minnettarız; yenilmez azim ve gayretleri, kanları ve canlarıyla bu toprakları vatan yapan tüm şehit ve gazilerimize, minnettarız; Kurtuluş Savaşı'mızın kahraman Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, 7 düvelin tam da Osmanlıyı bitirdiğini düşündüğü yıllarda 600 yıllık imparatorluğun külleri üzerinde hür, bağımsız devletimizi ve istikbal ümitlerimizin gerekçesi ve temeli olan Cumhuriyetimizi kurdukları için minnettarız" dedi.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu, öğrenciler günün anlam önemine ilişkin şiirleri okudu. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kutlama programında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan jimnastik gösterisi sunuldu, ardından halk oyunları ekibinin gösterisi sergilendi.

Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlama programı, vatandaşların alkışları ve sevinç gösterileri arasında, tören geçişi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasının gösterisiyle sona erdi. - ORDU