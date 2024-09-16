Ordu'da Dağ Kızağı Heyecanı: 500 Bini Aşkın Ziyaretçi - Son Dakika
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Ordu'da Dağ Kızağı Heyecanı: 500 Bini Aşkın Ziyaretçi

Ordu\'da Dağ Kızağı Heyecanı: 500 Bini Aşkın Ziyaretçi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle Boztepe'de hayata geçirilen dağ kızağı, 3 ayda yarım milyondan fazla kişi tarafından deneyimlendi. Karadeniz bölgesinin ilk ve tek dağ kızağı, adrenalin dolu anlar sunarak şehrin turizmini canlandırıyor.

16.09.2024 13:47  Güncelleme: 13:48
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle Ordu'ya kazandırılan 'dağ kızağı' kentin en çok ziyaret edilen alanı haline geldi. Ordu'nun misafir odası Boztepe'de hayata geçirilen dağ kızağını 3 ayda yarım milyonu aşkın kişi kullandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in "3 ay değil 12 ay Ordu" sloganı Ordu'yu her alanda zirveye taşıyor. Yapılan her yatırımla daha da güzelleşen ve ilgi odağı haline gelen şehir, kenti ziyaret eden turistlerin beğenisini kazanıyor.

Adrenalin dolu, unutulmaz anlar yaşatıyor

Geçtiğimiz aylarda Ordu turizmine kazandırılan dağ kızağı da Ordu'yu ziyaret edenlerin ilk durağı oluyor. Teleferik ile Boztepe'ye çıkan vatandaşlar burada dağ kızağını deneyimliyor. Oldukça ilgi gören ve açıldığı günden bu yana yarım milyonu aşkın kişinin kullandığı dağ kızağı, Ordu'ya ziyaret edenlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Tüm Türkiye dağ kızağını konuşuyor

Karadeniz'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan dağ kızağı ile ilgili sosyal medya sayfalarından videolu bir paylaşım yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, heyecanın devam ettiğini söyledi. Yaşanan heyecanı tüm Türkiye'nin konuştuğunu vurgulayan Başkan Güler, "Karadeniz'de ilk ve tek. Boztepe'de dağ kızağı heyecanı devam ediyor. Çok kısa bir sürede 500 bini aşkın maceraseverin deneyimlediği, tüm Türkiye'nin konuştuğu bu adrenalin sizleri de bekliyor" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Dağ Kızağı Heyecanı: 500 Bini Aşkın Ziyaretçi - Son Dakika

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