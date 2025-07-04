Ordu\'da Denize Girmek Yasaklandı

Ordu'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek 1 gün süreyle yasaklandı.

Ordu Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ordu için yapılan turuncu kodlu uyarı sonrası 4 Temmuz Cuma günü denize girmenin yasak olduğunu duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Beklenen şiddetli yağış sonucu denizde oluşabilecek kirlilik, yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı bir gün süreyle, ilimiz genelinde denize girmek yasaklanmıştır" denildi - ORDU