Ordu\'da Düğün: 34 Şahit ile Nikah

Ordu'da, eski Aile ve Çalışma Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın kardeşinin düğününde siyaset, bürokrasi ve iş dünyasından isimler bir araya geldi.

Seda Kalaycı ile Yavuz Selim Kıran'ın kardeşi Oğuzhan Kıran, Ünye ilçesinde düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Düğünün nikah merasiminde dikkat çeken detaylardan biri ise şahit sayısı oldu. Oğuzhan Kıran ve Seda Kalaycı'nın nikahı 34 şahit eşliğinde kıyıldı. Geniş bir davetli topluluğunun huzurunda birbirlerine "evet" diyen çift, nikahın ardından tebrikleri kabul etti. Davetliler de genç çifte ömür boyu mutluluk dileklerini ileterek bu özel ana tanıklık etti.

Düğüne, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun yanı sıra eski bakanlar, milletvekilleri, valiler ile çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. - ORDU