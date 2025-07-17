Ordu\'da \'En Güzel Mahalle, En Güzel Sokak ve En Güzel Balkon\' Yarışması Sonuçlandı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve estetik dokunuşların, özenli detayların yarıştığı 'En Güzel Mahalle, En Güzel Sokak ve En Güzel Balkon' yarışması sonuçlanırken, 41 mahallenin yanı sıra en güzel sokak ve en güzel balkon sahipleri ödüllerini aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi.

Ordu'ya ve il turizmine değer katacak yarışmanın kazananları Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilen törenle açıklandı. En Güzel Sokak yarışması kapsamında çağdaş ve özgün yapıları ile kentin hayat bulduğu sokaklar ödüllendirildi. Bu kapsamda yarışma birincisi Altınordu Düz Mahallede bulunan Sırrı Paşa Caddesi oldu. Yarışmada ikinciliği yine Altınordu Mahallesi'nde bulunan Taşbaşı Mahallesi Menekşe Sokak, elde ederken üçüncü ise Ünye Kaledere Mahallesi'nde bulunan Kadılar Yokuşu olarak belirlendi.

En güzel balkonlar seçildi

Görülmeye Değer En Güzel Balkon Yarışması da jürinin çalışması ile belirlendi. Bu yarışmanın birincisi Fatsa Dolunay Mahallesi'nden Reyhan Mollaoğlu, ikinci Ünye Atatürk Mahallesi'nden Ayten Müftüoğlu, üçüncü ise Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nden Zülgar Yılmaz'ın balkonu seçildi.

Ordu'nun görülmeye değer 41 mahallesi belirlendi

Görülmeye Değer En Güzel Mahalle Yarışması kapsamında 576 kırsal mahalle arasından belirlenen kriterlere uygun 41 mahalle belirlendi. Ordu'nun 19 ilçesinde toplumsal ve ekonomik özellikleri, nüfus yoğunluğu bakımından küçük, genellikle tarımla uğraşan, mimari dokusuyla da bu yaşamı yansıtan, kırsal mahallelerin en güzel örnekleri belirlendi. Bu kapsamda ilk aşamada 576 kırsal mahalle içerisinden 100 mahalle seçilirken ikinci aşamada ise 100 mahalle içinden 19'u ilçe belediyeleri, 22'si Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturun ile olmak kaydıyla 41 adet en güzel mahalle seçildi.

"Ordu'nun güzelliklerini tüm dünyaya yaymak istiyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yarışma ile ilgili 'Güzellerden güzel seçmek çok zor bir iş' ifadelerini kullandı. Yarışma ile ilçelerin potansiyellerine ortaya çıkararak hareketlenmesini istediklerini belirten Başkan Güler, "Mahalleler bazında güzelin değerini görülmeye değer olması açısından ele aldık. İlçelerin potansiyel güzelliklerini imkanlarını ortaya çıkarıp hareketlendirmek istedik. Halkımızı yaşadıkları mahallenin sadece bakmak değil, görerek özelliklerini, kıymetini, şelalelerini, zenginliklerini, tarihi eserlerini tespit etsinler bunları değerlendirmeyi yapalım ve sonuçta da 41'ini belirleyelim dedik. Sonrasında iş bize kalıyor. Bizim bazı sürprizlerimiz olacak. Her bir mahallenin ihtiyaçlarını belirleyerek daha güzel hale getirmek için bir İsviçre, bir Alman, bir İtalyan mahallesi gibi yapmak için kollarımızı sıvayacağız. 41 mahallenin dışında sonraki yıllarda yapacağımız seçimlerle diğer özelliklerini dikkate alacağız. Komşuluk ilişkileri, üretim, yaşanılabilirlik, huzur, yardımlaşma gibi diğer değerleri de ortaya çıkarmak istedik. Buradaki ana kelime farkındalık oluşturmak. Yaşadığımız yerin farkında mıyız? Bu farkındalığı zamanla turistik bir değere kavuşturmak istiyoruz. Bunu kazanca çevirmek, pastayı büyütmek, aynı zamanda da düşünen, üreten, yarışan Ordu'nun güzel mahallelerini tespit edip bunları da Türkiye'nin en iyisi hale getirmek ve bu güzelliği tüm dünyaya yaymak istiyoruz" dedi.

"Ordu inşallah Türkiye'nin yıldızı olur"

Bu tür yarışmalara gelecekte de önem vereceklerinin altını çizen Başkan Güler, "Güzellik yalnızca görünen değil, aynı zamanda yaşanılabilirliği, sürdürülebilirliğin ve üretkenliğin yansımasıdır. Bundan sonra üzerimize düşen bu farkındalığı oluşturmak. Ordu sadece hizmet alanı değil, aynı zamanda geleceğini planlayan yenilik üreten ve dönüşen bir şehir olacak. Bu dönüşümü de birlikte gerçekleştireceğiz. Doğal güzellikler, tarihi ve kültürel miras, yerel ürünler ve ekolojik yapı, toplumsal dayanışma, ulaşılabilirlik, alt yapı hizmetleri ve turistik potansiyel olmak üzere 7 kriter üzerinden değerlendirme yapıldı. Bundan sonra bunlara daha fazla önem vereceğiz ve Büyükşehir olarak kazanan mahallelerimize öncelik vererek onların çevre düzenlemeleri, parklar gibi çalışmalarla daha yaşanılabilir ve dikkat çekici bir hale getireceğiz. 772 yıldızı fırsat eşitliği sağlayarak daha da ortaya çıkaracağız. Kuzeyin yıldızı şehrimiz inşallah Türkiye'nin de yıldızı olur" şeklinde konuştu

Konuşmaların ardından yarışmaya katkıda bulunan jüri üyelerine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından plaket takdim edildi. Yarışmada tüm dereceye giren mahalle muhtarlarına plaket, balkon sahiplerine ise hediyeleri Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından plaket verildi. - ORDU