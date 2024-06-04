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Ordu'da gal arısına karşı biyolojik mücadele başlatıldı

Kestane ormanına Torymus sinensis adlı böcekler salındı

ORDU - Ordu'da, kestane ormanlarının gelişimini zayıflatan, sürgün ve çiçek oluşumuna engel olan kestane gal arısına (Dryocosmus kuriphilus) karşı biyolojik mücadele başlatıldı. Düzenlenen program çerçevesinde kestane ormanına 200 adet torymus sinensis adlı böcek salındı.

Kestane ormanlarının gelişimini zayıflatan, sürgün ve çiçek oluşumuna engel olan kestane gal arısına karşı mücadelede kullanmak üzere, Ordu Orman İşletme Müdürlüğü. Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda çoğaltılan torymus sinensis adlı böceklerle biyolojik mücadele için çalışma başlatıldı. Ormana salınımı yapılan böcekler, gal arısının yerleştiği yumrulara yumurtalarını bırakıyor, çıkan böcekler zararlı türün yumurtasını ve larvasını yiyerek çoğalmasını engelliyor.

"Doğanın bu böceklerle dengeye gelmesini sağlayacağız"

Orman Bölge Müdürü Ahmet Ulukan, kestane gal arısıyla ilgili biyolojik mücadele çalışmalarında kullandıkları torymus sinensis adlı böceğin doğaya salınımının yapılacağını söyledi. Ulukan, "Gal arısı dediğimiz böcek, kestanelerde çiçek oluşumunu ve çiçek oluşumu olmadığı için de meyve oluşumunu olumsuz etkilemekte. Bu da arıcılarımız ve kestane meyvesini tüketimi anlamında da problem oluşturmakta. Vatandaşlarımızdan da mücadeleyi yapmamız için yoğun bir talep gelmekteydi. Biz de bölge müdürlüğümüzdeki laboratuvarımızda, Ordu'da laboratuvarımızda şu ana kadar toplamda 5 bin 500 adet torymus sinensis adlı türümüzü ürettik ve doğaya saldık. Bugün de burada inşallah doğaya salacağız. Doğanın bu böceklerle dengeye gelmesini sağlayacağız" diye konuştu.

"Kimyasal mücadelenin yan etkileri var"

Ormanlık alandaki kimyasal mücadelenin yan etkilerinin olduğunu söyleyen Ulukan, "Bu böcek, larvaların olduğu gal arılarının üzerine konarak yumurtasını bırakmakta ve bir yıllık gelişiminden sonra da bir önümüzdeki yıl yaklaşık bir tanesi 70 adet böcek olarak çıkacaklar ve doğadaki dengeyi sağlayamaya başlayacaklar. İnşallah yöremizdeki arıcılarımıza ve kestane meyvesini toplayan vatandaşlarımıza da faydası olur. Biz, Orman Genel Müdürlüğü olarak hiç bir şekilde ormanlık alanlarda kimyasal ilaç kullanmıyoruz. Çünkü bunu çok büyük yan etkileri var. Biz doğaya tamamen uyumlu biyolojik ve biyoteknik anlamdaki mücadeleleri yapmaya gayret gösteriyoruz" ifadelerine yer verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kestanenin Ordu için önemli bir bitki olduğunu, gal arsının ciddi zararlar verdiğini belirterek, biyolojik mücadelenin önemine değindi.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi ise 2 yıldan bu yana kestane balı üretiminde sıkıntıların olduğunu ifade ederek, bu mücadelenin önemli olduğunu vurguladı.

5 bin 500 böcek doğaya salındı

Konuşmaların ardından Ordu Orman İşletme Müdürlüğü sahasında 200 adet böceğin ormana salınımı yapıldı. Öte yandan zarar görmüş kestane ormanlarına 2021 yılından bugüne kadar 3 bin 500, bu yıl ise 2 bin adet olmak üzere toplamda 5 bin 500 adet yırtıcı böceğin salınımı yapıldığı belirtildi.

Programa, Ordu Valisi Muammer Erol, Ulubey Kaymakam Vekili Furkan Türkay Kayış, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan ve Ordu Orman İşletme Müdürü Uğur Aktaş da katıldı.