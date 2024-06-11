Ordu'da Kızılay'a Kan Verenlere Meyve Fidanı Hediye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ordu'da Kızılay'a Kan Verenlere Meyve Fidanı Hediye Edildi

Ordu'da düzenlenen kan bağışı kampanyası kapsamında Kızılay'a kan veren vatandaşlara 10 meyve fidanı hediye edildi. Kampanyaya birçok önemli isim ve vatandaşlar katıldı.

11.06.2024 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da Kızılay'a 1 ünite kan veren vatandaşlara 10 meyve fidanı hediye edildi.

Türk Kızılay'ının 156. kuruluş yıldönümü kapsamında Ordu Şubesi tarafından Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde bulunan boş alanda kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Celal Tezcan, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ve vatandaşlar katıldı.

Türk Kızılay Ordu Şubesi Başkanı Menderes Türkeli, yaptığı konuşmada, Kızılay'ın Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde önemli insani yardım faaliyetleri yürüttüğünü söyledi. Türkeli, 2023 yılında toplanan 2 milyon 674 bin 375 ünite kan bağışından elde edilen 4 milyon 166 bin 739 ünite kan bileşeninin hastanelere gönderildiğini ve Kızılay'ın yaklaşık 1200 hastanenin kan bileşeni ihtiyacını karşıladığını kaydetti.

Vali Muammer Erol da kan bağışının önemine değinerek, vatandaşları kan bağışına teşvik etti. Erol, kan bağışının bir insan hayatını kurtarabileceğini ve herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Vali Muammer Erol kan bağışında bulundu. Kan bağışında bulunan vatandaşlara da Türk Kızılay Ordu Şubesi tarafından 10 fidan hediye edildi.

Kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü ve birçok vatandaş kan bağışında bulunarak önemli bir insani yardımda bulundu. - ORDU

Kaynak: İHA

Kızılay, Ordu, İnsan Hakları, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'da Kızılay'a Kan Verenlere Meyve Fidanı Hediye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 06:48:16. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da Kızılay'a Kan Verenlere Meyve Fidanı Hediye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement