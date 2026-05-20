Ordu'da bayram öncesi denetimler sıkılaştırıldı

20.05.2026 12:35  Güncelleme: 12:45
Türkiye genelinde yapılan denetimler kapsamında Ordu'da, Kurban Bayramı öncesi sebze meyve hali ve otogarlar denetlendi. Fahiş fiyat ve stok uyumu kontrol edildi.

Türkiye'de birçok ilde yapılan denetimler kapsamında Ordu'da, Kurban Bayramı öncesi sebze meyve hali ile otogarlar denetlendi.

Ticaret İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin katılımıyla Altınordu ilçesinde Ordu Büyükşehir Sebze ve Meyve Hali'nde basın mensuplarına açık şekilde denetim yapıldı. Denetimde, işletmelerdeki mevcut ürün miktarı ile Hal Kayıt Sistemi'ndeki stok miktarının uyumlu olup olmadığı kontrol edildi. Hal Kayıt Sistemi'ndeki ürün künyesiyle sebze ve meyvenin hale girişi ile alış-satış fiyatları sorgulandı.

Denetimlerde, bir çok farklı konu üzerinde inceleme yapıldığı söyleyen İl Ticaret Müdürü Şenel Çakır, "Kurban Bayramı süresi yaklaştıkça, bakanlığımızın talimatı gereği ve Ordu Valiliğimizin koordinesinde, Ordu Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerince sebze ve meyve toptancı hallerimizde, otobüs terminallerinde denetimler gerçekleştiriyoruz. Sebze ve meyve halinde gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerin künyelerinin bulunup bulunmadığı, künyelerin güncel olup olmadığı, gerçek dışı fiyat üzerinden faturalanıp faturalanmadığı ve fahiş fiyat artışı olup olmadığı kontrol ediliyor. Ayrıca otogarda da denetimlerimiz devam etmektedir. Burada da aynı şekilde bilet fiyatları üzerinde haksız fiyat artışın olup olmadığını denetliyoruz. Fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında fiyat listelerinin bulunup bulunmadığı, vatandaşların fiyat listelerini kontrol edebileceği yerlere asılıp asılmadığı kontrol ediliyor" dedi.

İl Müdürü Çakır, bakanlığın talimatı ile Kurban Bayramı öncesi denetimlerin sıkılaştırıldığını da sözlerine ekledi.

Denetimlerin devam ettiği öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İHA

