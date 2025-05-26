Ordu'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi.
Yangın ilçenin Keş Mahallesi Kavaklar mevkii Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah A. yönetimindeki 06 CEG 756 plakalı otomobilin, Ünye istikametine seyir halinde ilerlediği sırada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
Kısa sürede alevlerin sardığı otomobil hızla büyüdü. Araç sürücüsünün yara almadığı olayda yangını gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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