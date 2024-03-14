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Ordu'da sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelerdeki sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalle ve grup yollarında başlatılan asfalt seferberliği sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde, vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergahları standardı yüksek bir yapıya kavuşturmak için hızlı ve planlı bir çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, altyapısı tamamlanan bölgeleri ise asfaltla buluşturuyor. Bu kapsamda Gürgentepe ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi yolunda toplam uzunluğu 3 kilometre olacak olan sıcak asfalt çalışması başladı. İlk günden 300 metrelik kısımda çalışmaları tamamlayan ekipler, hava şartlarına bağlı olarak kısa süre içerisinde geri kalan güzergahta da çalışmalarını bitirerek, yolu vatandaşların hizmetine sunacak.

Yıllardır özlemle beklenen yollarının asfalta kavuştuğunu söyleyen Gültepe Mahalle Muhtarı Aylin Çalış, çalışmalar dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.