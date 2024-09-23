Ordu'da Tarihi Mağara İnşaatla Kapatılıyor, Tepkiler Büyüyor - Son Dakika
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Ordu'da Tarihi Mağara İnşaatla Kapatılıyor, Tepkiler Büyüyor

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Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, Altınordu'daki bir sahil alanında bulunan tarihi bir mağaranın özel bir inşaat firması tarafından kapatılmasına tepki gösterdi. Gönül, inşaatın durdurulması ve alanın korunması gerektiğini ifade etti.

23.09.2024 13:13  Güncelleme: 13:28
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GENÇAĞA KARAFAZLI

(ORDU) - Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, Altınordu ilçesinde sahilde bulunan Rum Kilisesi, Ruhban okulu ve rahibelerin eviyle bağlantısı olduğu bilinen mağaranın, özel bir inşaat firması tarafından yapılan duvarla kapatılmasına tepki gösterdi. Gönül, "Bu alan tamamı sit alan bu şekilde buraya inşaat yapılması tarihsel anlamda sakıncalı hem de mimari anlamda da sakıncalı inşaat çalışması acilen durdurulmalıdır" dedi.

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, Altınordu ilçesinde sahilde bulunan Rum Kilisesi, Ruhban okulu ve rahibelerin eviyle bağlantısı olduğu bilinen mağaranın, özel bir inşaat firması tarafından yapılan duvarla kapatılmasına tepki gösterdi.

ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül açıklamasında şunları söyledi:

"Ordu Çevre Derneği'ne sabahtan bu görüntüler geldi 'buradaki çalışma var' diye bir mağara olduğunu söyleyerek. Biz de konuştuk dernekte üyelerimizle birlikte burayı bir incelemeye geldik, Kültür Müdürlüğü'nü aradık. Kültür Müdürlüğü'nde bir sit alanı olmadığını incelemesinde söylemiş fakat buradaki görüntü şu, ben mağaranın içerisine girdim bir 7- 8 metre düz gidiyorsun sonra sola dönüyorsun devam ediyorsun ama önü kapatılmış oranın. Orası  1,80  yüksekliğinde var ve insan çok rahatlıkla giriyor çok da geniş bir yer. Toplam uzunluğu 18- 20 metre genişliğinde şimdi tuhaf olan şu; geçmişte burası bilinirken, kapanmış. Şimdi buraya inşaat izni verilmiş, buraya duvar çekilmiş bu inşaatı yapanlarda burayı kapatmak ve görünmez hale getirmek için çaba sarf ediyorlar.

"Mağara bu şekilde kapatılarak buraya inşaat yapılması tarihsel anlamda sakıncalıdır"

Şimdi burası kültür varlığı olmayabilir, tescillenmemiş olmayabilir, bilgileri olmayabilir ama burada ciddi bir araştırma yapılması lazım. Muhtarın anlattığı gibi bunun devamın araştırılması lazım, sonunun nereye çıktığını bilmek lazım. Burası zaten şu alan sit alanı tamamı, sit alanları bir yerde bıçak kesmiş gibi bitmez onun devamı vardır. Burası 54 yılına 53 yılına kadar denizdi burası. Denizin altındaydı yol geçildikten sonra 55 yıldır denizin altındaydı ama o zamana kadar mağara kilisenin çıkışı var, buraların çıkışı var o yüzden buranın ciddi bir araştırmaya ihtiyacı var. Bu şekilde buraya inşaat yapılması tarihsel anlamda sakıncalı hem de mimari anlamda da sakıncalı çünkü altında bir geçit var bunun olmaması gerekiyor. Bizler de gerekli buradaki bilgilendirmeyi belediyeye, Kültür Müdürlüğü'ne yetkili kurumlarla görüşerek nasıl izin alınmış onları takip edeceğiz. Hukuki mücadele sonra dilekçeler gelinen cevaba göre de böyle bir hukuki gerekçe var ise tabii ki  mücadele edilebilir, dava açılabilir veya savcılığa suç duyurusunda bulunabilir. Ama şu vaziyette burada inşaat çalışmasının kesinlikle durması gerekiyor."

"Yeraltı geçidi olduğunu tespit ettiler"

Taşbaşı Mahallesi eski Muhtarı Arif Gürsoy ise "Enver Yılmaz'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığında ben bu mağara için müracaat ettim, mağara bilimciler geldi burayı incelediler. Buranın mağara değil yeraltı geçidi olduğunu tespit ettiler, burayı açmak için teşebbüs ettiler. Enver Yılmaz da bu işi yaptıracaktı ancak görevden alındığı için kaldı burası. İçeriye girip burada hazine gibi bir şeyler aramasınlar diye ağzına demir parmak kapı yapıldı ve kitlendi" dedi.

Ordu\'da Tarihi Mağara İnşaatla Kapatılıyor, Tepkiler Büyüyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Tarihi Mağara İnşaatla Kapatılıyor, Tepkiler Büyüyor - Son Dakika

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