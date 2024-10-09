Ordu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Yerel

Ordu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Liseler Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatsa istikametine seyir halinde olan Mustafa A. idaresindeki 06 BKP 686 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve tali yola dönmeye çalışan Mehmet Akif Ö. idaresindeki 52 EM 773 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki otomobil sürücüleri ile 52 EM 773 plakalı otomobil içerisinde bulunan diğer yolculardan Mücahit B., Emircan T. yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Servisine haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, sahil yolu trafiği Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

Sahil yolu üzerinde bulunan otomobiller ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.