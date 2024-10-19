Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

ORDU - Ordu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, 7 şüpheliye yönelik Ordu ve Ünye Cumhuriyet Başsavcılıkları ile ortaklaşa olarak, Ordu İl Emniyet Müdürlüğünce Altınordu ve Ünye ilçelerinde 7 adrese yönelik operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda muhtelif miktarlarda sentetik ecza ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yakalanan ve gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem yapılmış. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.O. ve S.B. isimli 5 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.O.Y ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Ş.K isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam edileceği belirtildi.