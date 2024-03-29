Ordu'da Uzun Yol Şoförlerine İftariyelik Dağıtımı Devam Ediyor - Son Dakika
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Ordu'da Uzun Yol Şoförlerine İftariyelik Dağıtımı Devam Ediyor

Ordu\'da Uzun Yol Şoförlerine İftariyelik Dağıtımı Devam Ediyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında uzun yol şoförlerine iftariyelik dağıtımı yapmaya devam ediyor. Başlatılan uygulama, şoförler ve vatandaşlar tarafından beğeniliyor.

29.03.2024 11:11  Güncelleme: 11:31
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Ordu'da, Ramazan ayının simgesi haline gelen uzun yol şoförlerine iftariyelik dağıtımı Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve başlamasından sonra başlatılan uygulama, uzun yol şoförleri ve vatandaşların beğenisini kazanıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ayı ile birlikte yaptığı çeşitli çalışmalarla birçok vatandaşa dokunmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, 5 yıl önce başladığı uzun yol şoförlerine ve şehirlerarası seyahat eden vatandaşlara iftariyelik ikramı bu sene de devam ediyor.

Uzun yol şoförleri uygulamadan memnun

Ordu'dan geçen uzun yol şoförleri başta olmak üzere iftara yetişemeyen vatandaşların noktası olan Ramazan iftariyelik dağıtım noktaları, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve başlamasından sonra her Ramazan ayında hizmet veriyor. Yapılan uygulama özellikle Ordu üzerinden doğu ve batı istikametine yük taşıyan uzun yol şoförlerini mutlu ederken, iftar saatlerini Ordu'ya göre ayarlayan şoförler bu uygulama sayesinde mutlu olduklarını belirtiyor.

"5 yıldır orucumuzu Ordu'da açıyoruz"

İftar saatinde Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yol üzerinde kurduğu iftariyelik stantlarında oruçlarını açan uzun yol şoförleri, aldıkları hizmet karşısında emeği geçen herkese teşekkür etti. Şoförler, "Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan ayında da iftarımızı Ordu'da açıyoruz. Biz uzun yol şoförleri olarak yıllardır iftar saatimizi Ordu'ya göre ayarlıyoruz, şimdi yine buradayız. Durduk, mola verdik, iftarımızı açacağız. Burada böyle güzel bir hizmet var, teşekkür ediyoruz. Yapanlardan emeği geçen herkesten Allah razı olsun" ifadelerine yer verdiler.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin iftariyelik hizmeti, Ramazan ayı boyunca şehrin giriş ve çıkışlarında uygulanmaya devam edecek. - ORDU

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ordu'da Uzun Yol Şoförlerine İftariyelik Dağıtımı Devam Ediyor - Son Dakika
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