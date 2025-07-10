Ordu\'da Vektörle Mücadele Çalışmaları Hız Kazandı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz sezonunun sorunsuz geçirilmesi için vektörlere karşı başlatılan mücadele çalışmaları devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların sağlığını tehdit eden sineklere karşı vektörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda belediye ekipleri şehir genelinde ilaçlama ve kontrol çalışmalarına hız verdi. Özellikle sıcak havaların artmasıyla birlikte üreme riski taşıyan alanlarda yoğunlaştırılan çalışmalar, insan ve çevre sağlığına zarar vermeyen biyolojik yöntemlerle yürütülüyor. Su birikintileri, kanal kenarları, bataklık alan, bina altı suları, mazgal, rögarlar ve çöp alanları gibi riskli bölgelerde düzenli olarak ilaçlama yapılarak sinek, sivrisinek, karasineklerin çoğalması engelleniyor. Gece ilaçlaması olarak bilenen ULV uygulaması ile de araçlarla sokak sokak dolaşarak vektörlerin vatandaşlara karşı oluşturabileceği sorunlar etkin bir biçim bertaraf ediliyor.

Şehrin dört bir yanında devam eden ilaçlama çalışmalarının yanı sıra vatandaşların da bu sürece destek vermesi bekleniyor. Belediye yetkililerince yapılan açıklamada vatandaşların evlerinin çevresinde su birikintileri oluşturmama, evsel atıkları gelişi güzel bırakmama konusunda uyarılarda bulunuldu.

Öte yandan çalışmaların yaz boyunca devam edeceği bildirildi. - ORDU