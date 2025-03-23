Ordu'da Yağmur Suyu Hattı Çalışmaları Tamamlandı

OBB'nin altyapı çalışmaları sürüyor

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesinde kısa süre önce başlattığı yağmur suyu hattı çalışmasını tamamladı.

Sağanak yağışlarda mahalle sakinlerinin mağduriyet yaşadığı bölgede çalışmalarını tamamlayan ekipler, bölgede 300 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı inşa etti. Yapılan bu çalışma ile yaşanılan sorunlar ortadan kaldırılmış oldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından geçtiğimiz hafta başlatılan çalışma hızlı bir şekilde tamamlandı. 300 metrelik alanda çalışma yapan ekipler yağmur suları için 400'lük borular kullandılar. Yapılan bu çalışma ile Turnasuyu Mahalle sakinlerinin yıllardır bekledikleri çalışma tamamlanmış oldu.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Gülerin göreve gelmesinden bu yana Ordunun 19 ilçesinde altyapıda önemli çalışmalara imza atıldı. Büyükşehir Belediyesi 2019-2025 tarihleri arasında Orduda 172.1 kilometrelik yağmur suyu çalışmasını tamamlayarak hizmete aldı. Yapılan bu çalışma ile ilçe merkezlerinde yaşanması muhtemel su taşkınlarının önüne geçilmiş oldu.