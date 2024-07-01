Ordu'da Yaz Kur'an Kursları Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ordu'da Yaz Kur'an Kursları Açıldı

Ordu\'da Yaz Kur\'an Kursları Açıldı

Ordu'da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen Yaz Kur'an Kursları'nın açılış programı gerçekleştirildi. Kurslar, 1 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında eğitim verecek. Programda öğrencilerin sureler ve mealleri okundu ve şiirler okundu. Ordu Valisi Muammer Erol, öğrencilere başarılar dileyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

01.07.2024 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da, Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl okulların tatil olduğu dönemde düzenlenen 'Yaz Kur'an Kursları'nın açılış programı düzenlendi.

Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Ulu Camii'de, Yaz Kur'an Kursu açılış programı düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl okulların tatil olduğu dönemde düzenlenen kurs, 1 Temmuz-16 Ağustos tarihlerinde eğitim verecek.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, "Başkanlığımız tarafından her yıl yaz tatili süresince camilerde ve Kur'an kurslarında açılan ve milyonlarca öğrenciye hitap eden Yaz Kur'an Kurslarımız, bu yıl 1 Temmuz 2024 tarihi ile eğitime başlamıştır. Gündüzlü olarak 7 haftalık tek dönem halinde uygulanacak eğitim, 1 Temmuz-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Geçen yıl ilimiz genelinde kayıtlı bin 840 öğreticimizle, bin 469 kursumuzda, 34 bin 571 öğrencimiz kurslarımızdan istifade etmiştir. Bu yıl bu sayıyı daha da yukarı çıkarmayı hedeflemekteyiz. Yine gençlerin ortam öğrenmesine imkan hazırlayan Yatılı Yaz Kur'an Kurslarımız ise dörder haftalık iki dönem şeklinde uygulanacaktır. Birinci dönem 1-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında, ikinci dönem 29 Temmuz-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Program, öğrenciler tarafından sureler ve meallerinin okunmasıyla devam etti, Sena Güler ile Ertuğrul Mahir Cüm'ün 'Mescidi Aksa' ve 'Zeytin Çiçeğim' adlı şiirleri okumasının ardından sona erdi.

Programa katılan Ordu Valisi Muammer Erol, öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. - ORDU

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Muammer Erol, Ordu, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'da Yaz Kur'an Kursları Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:08 İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak
20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 21:40:47. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da Yaz Kur'an Kursları Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement