Ordu\'da Yaz Kur\'an Kursları Açıldı

Yerel

Ordu'da, Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl okulların tatil olduğu dönemde düzenlenen 'Yaz Kur'an Kursları'nın açılış programı düzenlendi.

Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Ulu Camii'de, Yaz Kur'an Kursu açılış programı düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl okulların tatil olduğu dönemde düzenlenen kurs, 1 Temmuz-16 Ağustos tarihlerinde eğitim verecek.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, "Başkanlığımız tarafından her yıl yaz tatili süresince camilerde ve Kur'an kurslarında açılan ve milyonlarca öğrenciye hitap eden Yaz Kur'an Kurslarımız, bu yıl 1 Temmuz 2024 tarihi ile eğitime başlamıştır. Gündüzlü olarak 7 haftalık tek dönem halinde uygulanacak eğitim, 1 Temmuz-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Geçen yıl ilimiz genelinde kayıtlı bin 840 öğreticimizle, bin 469 kursumuzda, 34 bin 571 öğrencimiz kurslarımızdan istifade etmiştir. Bu yıl bu sayıyı daha da yukarı çıkarmayı hedeflemekteyiz. Yine gençlerin ortam öğrenmesine imkan hazırlayan Yatılı Yaz Kur'an Kurslarımız ise dörder haftalık iki dönem şeklinde uygulanacaktır. Birinci dönem 1-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında, ikinci dönem 29 Temmuz-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Program, öğrenciler tarafından sureler ve meallerinin okunmasıyla devam etti, Sena Güler ile Ertuğrul Mahir Cüm'ün 'Mescidi Aksa' ve 'Zeytin Çiçeğim' adlı şiirleri okumasının ardından sona erdi.

Programa katılan Ordu Valisi Muammer Erol, öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. - ORDU