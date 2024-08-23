Ordu'da yol çalışmasında patlatılan dinamit 8 saat trafiği kapattı - Son Dakika
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Ordu'da yol çalışmasında patlatılan dinamit 8 saat trafiği kapattı

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Ordu'da Ünye-Akkuş-Niksar yolunda yapılan dinamit patlatması sonucu yol 8 saat boyunca trafiğe kapandı. Patlama anı kameraya yansıdı ve fındık bahçelerine zarar verdi.

23.08.2024 05:54
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Ordu'daki yol çalışmasında patlatılan dinamit Karadeniz- Akdeniz bağlantı yolunu 8 saat trafiğe kapattı

Ordu'da yol genişletme çalışması sırasında dinamit patlatılması yapıldı, o anlar kamerada

ORDU - Ordu'da 3 ilçeyle beraber Karadeniz-Akdeniz'i birbirine bağlayacak olan, çalışmaların devam ettiği Ünye-Akkuş- Niksar yolunda kontrollü dinamit patlatılması sonucu yol yaklaşık 8 saat ulaşıma kapandı. Dinamit patlatılma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Ünye'nin Karadeniz ve Akdeniz'i birbirine bağlayacak olan Ünye-Akkuş-Niksar yol yapım ve genişletme çalışmaları devam ediyor. İlçenin Yenikent Mahallesi Karaarmut Mevkisinde çalışmaların devam ettiği yolda kontrollü ve izinli olarak dinamitle patlatma yapıldı. Patlatma sonrası yol ulaşıma kapanırken, sıçrayan kaya ve toprak parçaları bölgede bulunan fındık bahçeleri ve arazilere zarar verdi.

"3 tonluk fındık bahçem yok oldu"

Yaşanan patlama nedeniyle tonlarca fındığının zarar gördüğünü söyleyen mahalle sakinlerinden Cevat Ekiz, "Karayollarının yolu yapılırken buranın şantiye şefi patlama yaptı. Patlama sanki katliama dönüştü. Bu şekilde patlama hiçbir yerde olmaz. 3 tonluk fındık bahçem tamamen mahvoldu. Ben bu bahçemi ve taşlarımı nasıl temizleyeceğim? Söyleselerdi burada dinamit patlatacaklarını biz de erkenden fındığı toplardık. 3 tona yakın fındığım ziyan oldu. Bahçe sahibi olduğum halde bizim de patlatılacak diye haberimiz yoktu. Patlama olacağı sırada ben aşağıda fındık topluyordum. Yaklaşık yarım saat sonra da burada patlama oldu. Şefin bize söylediği burada 2,5 ton dinamit patlatmışlar. Bize hiçbir bilgilendirme yapmadılar. ya bahçelerde insan olsaydı? Patlama nedeniyle en aşağı yolda bulunan mezarlığa kadar kaya parçaları gelmiş" dedi.

Yaşanan patlama nedeniyle bölgedeki vatandaşlar ise tedirgin olurken, kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için ekipler bölgede iş makinelerinin yardımıyla hızlı bir şekilde çalışma başlattı. Yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından yol yeniden çift şeritli olarak ulaşıma açıldı.

Öte yandan patlamanın gerekli güvenlik önlemleri alınarak ve tüm resmi kurumlardan gerekli izinler alınarak, planlı yapıldığı belirtildi. Bölgenin coğrafi şartları, alt tarafının uçurum, üst kısmının ise dağ olması sebebiyle bu şekilde patlatma yapıldığı, olumsuz bir durum olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Patlamanın yaşandığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ordu\'da yol çalışmasında patlatılan dinamit 8 saat trafiği kapattı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da yol çalışmasında patlatılan dinamit 8 saat trafiği kapattı - Son Dakika

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