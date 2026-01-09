Ordu\'da kaldırımı işgal eden malzemeler toplandı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırımları işgal eden malzemeler toplandı.

Denetimlerine ara vermeden devam eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda Altınordu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde çalışmalarını sürdürdü. Yapılan uyarılara rağmen kaldırımları işgal eden iş yerlerine ait reklam tabelaları başta olmak üzere masa, sandalye, totem ve dubalar ekipler tarafından kaldırıldı. Uyarılara rağmen kurallara uymayan işletmelere ise cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin önümüzdeki günlerde Altınordu başta olmak üzere Ünye ve Fatsa ilçelerinde de devam edeceği bildirildi. - ORDU