Ordu\'da Zabıta Ekipleri Okul Bölgelerinde Güvenlik Uygulaması Başlattı

Yerel

Ordu'da zabıta ekipleri huzur uygulaması çerçevesinde okul bölgelerinde uygulamalara başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin ve velilerin huzuru için okulların çevresinde geniş çaplı denetime başladı. Okul bölgelerindeki yaya geçitleri, servis geçişleri denetlenirken okul giriş çıkışlarının güvenli şekilde sağlanması için uygulama yapıyor.

Öğrencilerin okullara giriş-çıkış saatlerinde okul önlerinde trafiğin güvenli akışı ve çocukların okuldan güvenli şekilde çıkıp evlerine gitmesiyle ilgili düzen zabıta ekiplerince sağlanıyor. Büyükşehir zabıtası, her gün okul giriş ve çıkışlarında bekliyor, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir alıyor.

Zabıta Daire Başkanı Cevdet Çağlar, okul çevrelerine yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini belirterek, "Ordu'da eğitim-öğretim sezonunun huzurla, güvenli şekilde tamamlanması için görevdeyiz. Şehir genelinde tüm okullarımızda çocuklarımız için nöbetteyiz. Ekiplerimiz özellikle trafik yoğunluğunun olduğu okul çevrelerinde görev başında olacaklar" dedi. - ORDU