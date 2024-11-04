Ordu-Giresun Havalimanı Uçuşlara Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Ordu-Giresun Havalimanı Uçuşlara Yeniden Açıldı

50 günlük bakım sonrası Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı, ilk uçak indi.

04.11.2024 22:14
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Ordu- Giresun Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

50 günlük bakım ve onarım çalışmalarının ardından ilk uçak indi

ORDU - Türkiye'de ve Avrupa'da deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliği taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı, 50 gün süren bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeninden uçuşlara başladı.

Ordu sınırları içerisinde yer alan, Türkiye'de ve Avrupa'da deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı, 22 Mayıs 2015 tarihinde hizmete açıldı. Yıllık bir milyondan fazla yolcu sayısı ile Türkiye'deki 58 havalimanı içerisinde ilk 16. sırada yer alan ve açıldığı günden bu yana binlerce seferin düzenlendiği havalimanı, sisli ve rüzgarlı havalarda yaşanan uçakların 'pas geçmesi' ile gündeme geldi. Bir süre havalimanında yaşanan bu aksaklıklar yolcuları mağdur etti.

50 gün kapalı kaldı

Son olarak 2023 yılının Kasım ayında PAT sahaları onarımı ve apron genişletmesi çalışmaları nedeniyle 10 gün boyunca kapalı kalan havalimanı, son olarak 16 Eylül 2024 tarihine 50 günlük bakıma alındı. Bu süreçte havalimanı PAT saha onarımı ve apron genişletme çalışmaları yapıldı.

Kapasitesi artırıldı

Söz konusu çalışmaların ardından 5 adet uçak park sahası 9 adet uçak park sahasına çıkarılırken, bir adet olan taksi yoluna alternatif ikinci bir taksi yolu inşa edildi.

16 Eylül 2024 itibarıyla son seferini İstanbul'a yapan havalimanı, 4 Kasım 2024 tarihi itibariyle yeniden uçuşlara açıldı. İlk uçuş İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ordu-Giresun Havalimanı'na oldu, uçak saat 19.00 itibariyle iniş yaptı. Aynı uçak, saat 19.40 itibariyle kalkış yaparak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yolcularını götürdü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu-Giresun Havalimanı Uçuşlara Yeniden Açıldı - Son Dakika

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