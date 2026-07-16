Ordu\'da 15 Temmuz\'un 10. yılı coşkuyla anıldı

Ordu, hain darbe girişiminin 10'uncu yılında da 15 Temmuz ruhunu yeniden yaşadı. Bu yıl 'İrade Bizim Zafer Bizim' teması ile düzenlenen etkinliklerde Ordu Büyükşehir Belediyesi önüne akın eden vatandaşlar alanı Türk bayrakları ile kırmızı beyaza bürüdü.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenleri Ordu Garnizon Şehitliği ziyareti ile başlayıp gün içinde çeşitli etkinliklerle sürdürüldü. Anma programları, akşam ise Ordu Büyükşehir Belediyesi önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün atletizm sporcularının getirdiği sancağın Ordu Valisi Muammer Erol'a teslim edilmesiyle başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua yapıldı.

"Allah bir daha yaşatmasın"

Yapılan duaların ardından protokol konuşmalarına geçildi. Programda bir konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 15 Temmuz'dan ders alınması gerektiğini söyledi. 15 Temmuz'un büyük bir irade ile atlatıldığını kaydeden Başkan Güler, "Hain kalkışma sonrası birçok alanda yapılan çalışmalar hız kazandı. Tanımakta zorluk çektiğimiz çok önemli bir tehlike bu denli bir irade ile atlatıldı. Düşünebiliyor musunuz? Bu topraklarda birlikte yaşadığımız, beraber ibadet ettiğimiz, beraber çalıştığımız kişiler, böyle bir tehlike oluşturmuş ki; 15 Temmuz akşamı, 10 yıl önce, namlusunu halka, kardeşine çevirecek şekilde kanı bozuk bir şekle dönüşmüş bu paralel yapı, gerçekten şu anda bile anlamakta zorluk çektiğimiz büyük bir tehlikeymiş meğer. Aynı zamanda milletin parasıyla emanet edilen helikopteriyle Yunanistan'a kaçacak kadar kansız olmak çok özel bir durum. Namlusunu kardeşine çevirecek kadar, nişan alarak ateş edecek kadar etikten, ahlaktan bu kadar uzaklaşmış şeylerle birlikte yaşamaktan dolayı gerçekten hicap duyuyorum. Allah bir daha yaşatmasın. Buradan çok iyi dersler almalıyız. 15 Temmuz henüz bitmedi. Azalmış olabilir ama bitmedi. İnşallah bitireceğiz" dedi.

"15 Temmuz aziz milletimizin açık bir zaferidir"

Ordu Valisi Muammer Erol konuşmasında 15 Temmuz'un milletin zaferi olduğunu belirtti. Vali Erol, "Bugün, hiçbir şekilde şüphe duymadığımız gerçek şu ki; 15 Temmuz'un hain mankurtların üyesi oldukları FETÖ terör örgütü, 40 yıldan fazla süredir mücadele ettiğimiz PKK terör örgütü ve türevleri gibi kökü dışarda hain bir terör örgütüdür. 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'cü hainler tarafından gerçekleştirilen alçak darbe girişimi sadece milli İradeye değil devletimize, milletimize, birlik ve beraberliğimize, şanlı ordumuza ve mukaddes değerlerimize kasteden hain bir kalkışmadır. Bu hain kalkışmanın bir daha hiç kimsenin cüret edemeyeceği bir şekilde akamete uğratılması, eşsiz cesareti, iradesine sahip çıkma kararlılığı, milli iradeye ve demokrasiye bağlılığı her türlü takdirin üzerinde olan aziz milletimizin açık bir zaferidir. Hain kalkışma gecesi şehadet şerbetini içen Ömer Halisdemir ve 253 şehidimizle birlikte tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyor, yüce rabbimden şehitlerimizin ailelerine sabırlar, gazilerimize sağlık ve afiyet niyaz ediyorum. Rabbimiz, bu birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin ve her karışı şehit kanlarıyla sulanmış olan vatanımızı her türlü saldırıdan, her türlü ihanetten muhafaza buyursun. Rabbimiz, bu millete bir daha 15 Temmuz gibi hainlikler ve acılar, yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından program, Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı Konseri ile devam etti. Program da daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü polis korosu konseri ve şiir programı gerçekleştirildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da birbirinden güzel eserlerle geceye anlam kattı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yıl dönümü anma programı, 00.13'te tüm camilerde sala okunması ile son buldu.

Program boyunca Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından programa katılanlara sıcak çorba başta olmak üzere çeşitli ikramlar yapıldı. - ORDU