Ordu'da zabıta ekiplerinden sıkı denetim: Yarım ton yağ ve uygunsuz ürünlere el konuldu - Son Dakika
Ordu'da zabıta ekiplerinden sıkı denetim: Yarım ton yağ ve uygunsuz ürünlere el konuldu

23.01.2026 15:35  Güncelleme: 15:40
Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Fatsa ve Ünye ilçelerinde yaptıkları denetimlerde 525 kilogram yemeklik yağa el koyarak, kurallara uymayan işletmelere ceza uyguladı. Denetimlerin, halk sağlığını korumak amacıyla sürdürüleceği bildirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik yürüttükleri denetimler kapsamında Fatsa ve Ünye ilçelerinde 525 kilogram yağ ile birçok uygunsuz ürüne el koydu, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Ordu'da vatandaşların güvenli gıdaya ulaşımı için sıkı bir denetim yürüten zabıta ekipleri, Fatsa Otogarı'nda yapılan kontrollerde; saklama ve taşıma şartlarına uymayan, üzerinde üretim tarihi, üretim yeri ve işletme bilgileri bulunmayan 28 kasa toplam 525 kilogram yemeklik yağa, piyasaya sürülmeden el koydu. Söz konusu yağlar, imha edilmek üzere teslim ilgili depoya teslim edildi.

Öte yandan zabıta ekipleri, Ünye ilçesinde vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirerek gerçekleştirdikleri rutin denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş 28 ayrı ürünü tespit etti. Tarihi geçmiş ürünlere el konulurken, ürünleri satışa sunan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin, halk sağlığını korumak amacıyla 19 ilçede denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
