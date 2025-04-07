Orhan Doğan'ın İsmi 'Öğretmenler Parkı'na Veriliyor

(VAN) - Van İpekyolu Belediye Meclisinde, 2007'de hayatını kaybeden eski HEP Milletvekili Orhan Doğan'ın isminin, "Öğretmenler Parkı"na verilmesi önerildi.

İpekyolu Belediyesi Meclisinin nisan toplantısı, Belediye Eş Başkanı Canan Uzunay başkanlığında toplandı.

Belediye Meclisinde söz alan İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Ergün, kayyum döneminde adı "Öğretmenler Parkı" olarak değiştirilen parka, 2007'de hayatını kaybeden siyasetçi Orhan Doğan'ın isminin verilmesini teklif etti.

Ergün, Doğan'ın barış ve demokrasi mücadelesindeki katkıları bulunduğunu ifade ederek, "Bugün geldiğimiz süreç içinde, geçmişe dönüp baktığımızda Sayın Orhan Doğan'ın söylemlerinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Doğan, barış için bedel ödedi, emek verdi. Bu açıdan isminin yaşatılması oldukça önemlidir. Orhan Doğan, bildiğiniz gibi 2007'de, şu anda Öğretmenler Parkı'nın olduğu yerde bulunan YYÜ Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Bu yüzden yaşamını yitirdiği yere isminin verilmesi oldukça önemli ve değerlidir" dedi.

Teklifin, toplantılarına gelecek günlerde devam edecek olan Belediye Meclisinde kabul edilmesi bekleniyor.

Orhan Doğan kimdir?

Orhan Doğan, 25 Temmuz 1955'te Mardin'in Dargeçit ilçesinde doğdu. Ankara Hukuk Fakültesini tamamladıktan sonra Cizre'de avukatlık yaptı. 1991'de Halkın Emek Partisi'nden (HEP) milletvekili seçildi. Siyasi faaliyetleri nedeniyle 1994'te tutuklanan Doğan, 2004'te tahliye edildi.

Doğan, 2007'de Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan Barış Festivali'nde konuşma yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Van YYÜ Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.