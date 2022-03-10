Orhaneli altyapısına neşter - Son Dakika
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Orhaneli altyapısına neşter

10.03.2022 16:25
Orhaneli altyapısına neşter

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhaneli'nin Dündar Mahallesi'nde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarıyla içme suyu şebeke hattı yenileniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhaneli'nin Dündar Mahallesi'nde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarıyla içme suyu şebeke hattı yenileniyor.

İlçeleri BUSKİ marifetiyle şantiyeye dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, altyapı yatırımlarına aralık vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Orhaneli Dündar Mahallesi'nde eskiyen içme suyu şebeke hatları yenileri ile değiştiriliyor. İçme suyu yatırımı ile su şebekesindeki kayıp ve kaçakların önüne geçilirken, Dağ yöresi sakinleri sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşuyor.

Tüm ilçelerin sağlıklı altyapıya kavuşması için önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "İmalatlar kapsamında 8 kilometrelik hat yapılacak. Orhaneli bizim için en az diğer ilçeler kadar önemli. Bunu da yaptığımız alt yapı yatırımlarıyla kanıtladık. Dündar Mahallesi'nin altyapısını bu çalışmalarla rehabilite ediyoruz. Tüm çabamız Bursa halkına daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir şehir sunmak" dedi. - BURSA

Orhaneli altyapısına neşter
Orhaneli altyapısına neşter
Orhaneli altyapısına neşter

YORUMLAR
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Orhaneli altyapısına neşter - Son Dakika


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