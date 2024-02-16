Orhaneli ilçesinde şehir merkezi iç hatlar yolunda yeni düzenleme yapılıyor. İlçe merkezinde bazı ana cadde ve sokaklarda tek yön uygulamasına geçildi.
Bursa'da Orhaneli ilçesi Zafer Caddesi başta olmak üzere ana cadde ve ara sokaklarda trafik yoğunluğu ve düzensiz parklanma ve yayalarıda etkileyen sebepten dolayı trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmak üzere tek yön uygulamasına geçildi.
Orhaneli Kaymakamlığı, Orhaneli şoförler odası, Büyükşehir Ukome, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Karayolları 143. Şube Şefliği ile yapılan toplantıda çıkan karar ile Şehir merkezi trafik düzenlemesi başladı. Orhaneli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Vatandaşların talepleri doğrultusunda, hali hazırdaki trafik sıkışıklığını önlemek ve parklanma problemini ortadan kaldırmak amacıyla ilçede trafik komisyonu, trafik akışının tek şeritten sağlanması noktasında karar alınmış olup, UKOME (Ulaştırma Koordinasyon Merkezi)'ye iletilmiş. 29 Aralık 2023 tarihinde alınan UKOME kararıyla uygulamaya konulmuştur" denildi. - BURSA
Son Dakika › Yerel › Orhaneli İlçesinde Şehir Merkezinde Tek Yön Uygulaması Başladı - Son Dakika
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