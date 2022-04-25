Orman Bölge Müdürlüğünde 2022 yılı program ve hedefleri değerlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Orman Bölge Müdürlüğünde 2022 yılı program ve hedefleri değerlendirildi

25.04.2022 13:13
Orman Bölge Müdürlüğünde 2022 yılı program ve hedefleri değerlendirildi

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay başkanlığında Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri, Etüt Proje Başmühendisi ve Orman Fidanlık Müdürünün katılımıyla Yaşar Öztaş Eğitim Merkezinde 2022 yılı tüm faaliyet ve gerçekleşmelerin değerlendirilmesi ile ilgili toplantı yapıldı.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay başkanlığında Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri, Etüt Proje Başmühendisi ve Orman Fidanlık Müdürünün katılımıyla Yaşar Öztaş Eğitim Merkezinde 2022 yılı tüm faaliyet ve gerçekleşmelerin değerlendirilmesi ile ilgili toplantı yapıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada, İşletme Müdürlükleri tarafından yapılan faaliyetlerde imkanların en etkin şekilde kullanılmasının önemine değinen Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Genel Müdürlüğün verdiği programların tam olarak gerçekleşmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini, çalışmaların zamanında yürütülmesinde gereken hassasiyetin gösterilmesini ve günlük olarak yapılan çalışmaların kontrol edilmesini istedi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bölge Müdürü Oktay Ayatay; "Genel Müdürlüğümüzün program hedefleri doğrultusunda Bölgemiz ormanlarını daha iyi korumak, geliştirmek ve ormancılık hizmetlerini sürdürebilir bir şekilde yürütmek üzere hazırlanmış olan bütçe programlarının gerçekleşmesinde her kademede çalışan personelin özverili çalışması önem arz etmektedir. Piyasa taleplerine ve standardizasyona uygun çalışarak müşteri memnuniyetine öncelik vereceğiz. Yangın sezonundan önce koruma makinalarının (dozer, greyder, ekskavatör, kepçe, arazöz ) revizyon bakımlarının yapılması ve bütün makinaların faal hale getirilmesi sağlanmalıdır. Başta kendimiz olmak üzere mesai saatlerine, sonra mahiyetimizde arkadaşların mesailerinin takibi, kontörlü, giyim kuşamı, devlet memuru vakarına uygun olacak resmi elbise ile kendimizi değil 183 yıllık bir kurumu temsil ediyoruz" dedi.

Toplantıda Şube ve İşletme Müdürlükleri tarafından yapılan sunumlarda 2022 yılı program ve gerçekleşmeleri ile ilgili bilgiler verildi. İşletme Müdürlükleri, silvikültür faaliyetleri, odun dışı ürünler, yangınla mücadele, işletme ve pazarlama konularında yaptıkları çalışmaları aktardılar ve şube müdürleri ile görüş alışverişinde bulundular. Sunumların ardından sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantının sonunda yapılacak iş ve işlemlerde uygulanacak usul ve esaslarla ilgili talimatlar veren Bölge Müdürü Ayatay, başta Bölge Müdür Yardımcıları olmak üzere tüm İşletme Müdürleri ve İşletme Şeflerine de çalışmalarından ve emeklerinden dolayı teşekkür etti. - ERZURUM

YORUMLAR
500
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü personeli iftar yemeğinde bir araya geldi Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü personeli iftar yemeğinde bir araya geldi Erzurum Patentte liderliğini korudu Erzurum Patentte liderliğini korudu

Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Orman Bölge Müdürlüğünde 2022 yılı program ve hedefleri değerlendirildi - Son Dakika


Son Dakika
12:58 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş diyor başka bir şey demiyor: Gerekirse biz teklif götürürüz!
12:48 Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu, başbakan belli oldu: Faiz Sucuoğlu
12:33 Eti Bakır'ın Mardin'deki tesisi dünyadaki kobaltın yüzde 2'sini tek başına üretiyor
12:29 Macron'a Asya'dan ilk tebrik Çin liderinden geldi
12:24 Seda Sayan'ın nikah töreninde oğlu yanında değildi
12:14 Uzaya da Çin Setti kuruyorlar: Astreoitlerin yönünü değiştirecekler
12:12 6'lı masanın adayına ilişkin her gün yeni bir isim ortaya atılıyor: Bu kez de Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak iddiası
11:59 Sözde Ermeni soykırımı hakkında yaptığı paylaşım tepki çekmişti! CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
11:49 Seda Sayan'ın kayınpederi ve kayınvalidesinden videolu hoş geldin mesajı
11:48 "Lozan'da gizli madde var mı?" sorusuna CİMER'den yanıt geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 13:22:33. #1.11#
SON DAKİKA: Orman Bölge Müdürlüğünde 2022 yılı program ve hedefleri değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement