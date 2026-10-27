Orman Genel Müdürü Karacabey başkanlığındaki toplantıda 2026 hedefleri görüşüldü - Son Dakika
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Orman Genel Müdürü Karacabey başkanlığındaki toplantıda 2026 hedefleri görüşüldü

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Orman Genel Müdürü Karacabey başkanlığındaki toplantıda 2026 hedefleri görüşüldü
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Orman Genel Müdürü Karacabey başkanlığındaki toplantıda ekim ayı performansı, 2026 hedefleri ve yıl sonu işleri görüşüldü. Video konferansla yapılan toplantıya Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, bölge müdür yardımcıları ve Gökçebey Orman Fidanlık Müdürü katıldı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in başkanlığında yapılan toplantıda, yılın kalan dönemindeki faaliyetler ve gelecek yılın programı değerlendirildi.

Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki birimlerin ekim ayı performansını ve stratejik planlamalarını gözden geçirmek amacıyla video konferans yöntemiyle bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantının ana gündem maddelerini, ormancılık faaliyetlerinin mevcut durumu, 2026 yılına ilişkin belirlenen hedefler doğrultusunda sağlanan ilerlemeler ve yıl sonuna kadar tamamlanacak işler oluşturdu.

Toplantıya Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, Bölge Müdür Yardımcıları Mehmet Pınar ve Osman Araz ile şube müdürleri ve Gökçebey Orman Fidanlık Müdürü katıldı. Katılımcılar, Yeşil Vatan'ın korunması ve geliştirilmesi ile ormancılık hizmetlerinin verimliliğinin artırılması konularındaki çalışmaları ele aldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Orman Genel Müdürü Karacabey başkanlığındaki toplantıda 2026 hedefleri görüşüldü - Son Dakika
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