Orman Yangınları Kontrol Altında - Son Dakika
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Orman Yangınları Kontrol Altında

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Bakan Yumaklı, Alanya'daki yangının kontrol altına alındığını, diğer yangınlara müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangının tamamen kontrol altına alındığını, Aydın Çine yangınının enerjisinin düşürüldüğünü, Balıkesir Susurluk'taki yangına ise ekiplerin müdahalesinin aralıksız olarak devam ettiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanlarımızın alevlere karşı savaşı sürüyor. Hava-kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın gün boyu süren etkin mücadelesi neticesinde, Antalya Alanya yangınını tamamen kontrol altına aldık. Muğla Fethiye - Yeşilüzümlü mahallesinde, dün başlayan bir yangını bu sabah kontrol altına almıştık. Aynı bölgede bugün farklı bir noktada başlayan yeni bir yangın da ekiplerimizin yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı. Bugün başlayan İzmir Foça'daki yangın da tamamen kontrol altında. Balıkesir Gömeç ve Mersin Gülnar-Aydıncık yangınlarını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Aydın Çine yangınının ise enerjisi düşürüldü. Balıkesir Susurluk'ta meydana gelen orman yangınına ise ekiplerimizin müdahalesi aralıksız şekilde devam ediyor. Yeşil vatanımızı yangınlara karşı 7/24 savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Alanya, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Orman Yangınları Kontrol Altında - Son Dakika

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