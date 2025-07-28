Orman Yangınlarının Ardından Bilecik Belediye Başkanı\'ndan Moral Ziyareti

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 5 gün süren orman yangınlarının ardından köylülere moral ziyareti yapıyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde geçtiğimiz günlerde başlayan önce çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçramıştı. 5 gün süren yangın sonrası ilçede Kazancı, Büyükyenice, Kızılöz, Selçik köyleri tedbir amaçlı boşaltılırken, 3 bağ evi kül olmuş, bir kaç depo yanmıştı. Yangında yaklaşık 20 bin futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı yangından etkilenen köyleri ziyaret etti. Subaşı, "Sakarya sınırından başlayarak Osmaneli ilçemize doğru ilerleyen ve Demirköy-Kurtköy bölgelerinde devam eden orman yangınlarına karşı, ilgili birimlerimizle birlikte tüm kurum ve kuruluşlarla tam bir koordinasyon içinde müdahale etti. Beş gün süren felaket sonrası Allah'a şükürler olsun bir can kaybı yaşanmadan atlatıldı" dedi. - BİLECİK