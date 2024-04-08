Ormanya, 9 Günlük Bayram Tatili İçin Hazırlıklarını Tamamladı

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Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı, kamp severler ile gezginlerin uğrak noktası olan Ormanya, 9 günlük bayram tatili için hazırlıklarını tamamladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olarak vatandaşlara hizmet veren Ormanya, 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatili süresince doğaseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Doğaseverlerin uğrak noktalarından olan Ormanya'da bayram tatil için tüm hazırlıklar tamamlandı. Genel bakım ve onarım işlerinin yanı sıra hayvan bakımlarının da tamamlandığı Ormanya'ya tatil süresi boyunca ziyaretçi akını bekleniyor. 2 bin dönüm üzerine kurulu ormanlık alanda hayvanlar ile içe içe olunabiliyor. Doğa parkurları, kuşlar için özenle hazırlanan ve birçok kuşu gözlemleyip tanıyabileceğiniz kuş gözlem alanı, oltasını alıp balık tutmak isteyen ziyaretçiler için sportif olta balıkçılığı, bayram tatilini doğada geçirmek istenler için kamp alanı ve mesire alanı ile birlikte Ormanya bu bayram da ziyaretçilerini bekliyor.

Kamp severler, seyyahlar ve gezginlerin uğrak noktası

Türkiye'nin ilk orman kütüphanesi de bayramda çocukları kitaplarla buluşturacak. 2 bini aşkın kitabın yer aldığı orman kütüphanesi birçok kitabı bünyesinde barındırıyor. Kamp severler, seyyahlar ve gezginlerin uğrak noktası olan Ormanya kamp alanı; karavan ve çadırda konaklamayı seven turistler için vazgeçilmez hale geldi. Karavan kültürünün de yayılması ile birlikte Ormanya birçok turisti kamp alanına çekmeye devam ediyor. Kocaeli'nin müthiş doğasıyla buluşmak için doğaseverlere fırsat sunan Ormanya kamp alanı, bu bayramda doğaseverlerin uğrak noktası olacak.

Dokuz günlük bayram tatili boyunca çocukları da unutmayan Ormanya, at biniş eğitimleri için hazırlıklara başladı. Alanında uzman eğitmenlerin vereceği eğitim 6-18 yaş arası çocukları kapsayacak. Bayram boyunca hizmet verecek olan Ormanya, doğayla baş başa olmak isteyen tüm doğaseverler için bayramın birinci günü 12.00-19.00, ikinci üçüncü ve günü ise 10.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. - KOCAELİ