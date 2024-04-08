Ormanya, 9 Günlük Bayram Tatili İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı, kamp severler ile gezginlerin uğrak noktası olan Ormanya, 9 günlük bayram tatili için hazırlıklarını tamamladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olarak vatandaşlara hizmet veren Ormanya, 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatili süresince doğaseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Doğaseverlerin uğrak noktalarından olan Ormanya'da bayram tatil için tüm hazırlıklar tamamlandı. Genel bakım ve onarım işlerinin yanı sıra hayvan bakımlarının da tamamlandığı Ormanya'ya tatil süresi boyunca ziyaretçi akını bekleniyor. 2 bin dönüm üzerine kurulu ormanlık alanda hayvanlar ile içe içe olunabiliyor. Doğa parkurları, kuşlar için özenle hazırlanan ve birçok kuşu gözlemleyip tanıyabileceğiniz kuş gözlem alanı, oltasını alıp balık tutmak isteyen ziyaretçiler için sportif olta balıkçılığı, bayram tatilini doğada geçirmek istenler için kamp alanı ve mesire alanı ile birlikte Ormanya bu bayram da ziyaretçilerini bekliyor.
Kamp severler, seyyahlar ve gezginlerin uğrak noktası
Türkiye'nin ilk orman kütüphanesi de bayramda çocukları kitaplarla buluşturacak. 2 bini aşkın kitabın yer aldığı orman kütüphanesi birçok kitabı bünyesinde barındırıyor. Kamp severler, seyyahlar ve gezginlerin uğrak noktası olan Ormanya kamp alanı; karavan ve çadırda konaklamayı seven turistler için vazgeçilmez hale geldi. Karavan kültürünün de yayılması ile birlikte Ormanya birçok turisti kamp alanına çekmeye devam ediyor. Kocaeli'nin müthiş doğasıyla buluşmak için doğaseverlere fırsat sunan Ormanya kamp alanı, bu bayramda doğaseverlerin uğrak noktası olacak.
Dokuz günlük bayram tatili boyunca çocukları da unutmayan Ormanya, at biniş eğitimleri için hazırlıklara başladı. Alanında uzman eğitmenlerin vereceği eğitim 6-18 yaş arası çocukları kapsayacak. Bayram boyunca hizmet verecek olan Ormanya, doğayla baş başa olmak isteyen tüm doğaseverler için bayramın birinci günü 12.00-19.00, ikinci üçüncü ve günü ise 10.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. - KOCAELİ
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İsmailağa Cemaati'nden kovulan Cübbeli Ahmet, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi tartışma yaratacak bir çıkışta bulundu. Cübbeli, "Şu anda Cumhur İttifakı'nın dışındaki Yeniden Refah, Saadet vb. adaylarına özellikle İstanbul, Ankara gibi kazanamayacakları kesin ama Cumhur İttifakı'na kaybettirip CHP'yi, DEM'i teröristleri kazandıracağı kuvvetle muhtemel olan yerlerde bunlara oy vermek caiz değildir" dedi.
Türkiye'nin kültürel hafızası Milli Kütüphane kaynaklarında bugüne kadar 20 milyon sayfa dijitale aktarılırken, kütüphanenin yakın zamanda Ankara dışından da erişilebilir hale getirilmesine ilişkin çalışmalar başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, dijitalleşme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Milli Kütüphane, gazete, dergi, kitap ve diğer bilgi kaynaklarını dijitalleştirerek vatandaşların çevrimiçi erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.
Güney Afrika'nın Kruger Ulusal Parkı'nda yer alan Makuleke kabilesi, vahşi doğa turizmiyle kalkınma konusunda başarılı bir örnek oluşturuyor. Kabile, Kruger Ulusal Parkı ile işbirliği yaparak bölgedeki turistik tesislerin işletmesini üstleniyor ve yerel halka istihdam sağlıyor. Bu sayede kaçak avcılıkla mücadele edilirken, bölgenin doğal çeşitliliği korunuyor.
Milliyetçi-Ülkücü camianın tanınan isimlerinden Erdem Karakoç, Topkapı Suriçi Sosyal Tesisleri'nde iftar verdi. Karakoç, konuşmasında 31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kaldığını belirterek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Ülkücü hareketin Türk milletinin milli ve manevi değerlerine bağlı olduğunu belirten Karakoç, bölücülüğe ve emperyalizme karşı olduklarını ifade etti. İftar programında diğer Ülkücü isimler de konuşmalar yaparak Ülkücülerin davasını ve mücadelesini anlattılar.
Hatay'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde 3 bin 424 sandıktan 96'sı konteynerde kurulacak. Depremler nedeniyle yıkılan veya hasar alan okulların yerine konuşlandırılan konteynerlerde vatandaşlar oylarını kullanabilecek.
Hatay'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde 3 bin 424 sandıktan 96'sı konteynerde kurulacak. Depremler nedeniyle yıkılan veya hasar alan okulların yerine konuşlandırılan konteynerlerde vatandaşlar oylarını kullanabilecek.
Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, kayyum olarak göreve başladıklarında belediyenin borç batağında olduğunu ve birçok hizmette aksamalar yaşandığını belirtti. Polat, ilk olarak belediye borç yükünden kurtardıklarını, ardından başta alt yapı olmak üzere birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.
31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi çerçevesinde Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için Pazar günü sandık başına gidecek. Sakarya genelinde toplam 2 bin 639 sandıkta 796 bin 924 seçmen oy kullanacak.
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Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için Aydın'da 882 bin 124 seçmenin oy kullanması beklenirken, oy güvenliği çerçevesinde il genelinde toplam 5 bin 626 kolluk kuvveti görev yapacak.
Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Seongbuk bölgesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 araç karıştı ve 17 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan kamyon sürücüsü ve bir araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen ekipler, kullanılamaz hale gelen araçların kaldırılması için çalışma başlattı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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