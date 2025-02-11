Örnek Davranış: Şoför Görme Engelliye Yardım Etti - Son Dakika
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Örnek Davranış: Şoför Görme Engelliye Yardım Etti

Örnek Davranış: Şoför Görme Engelliye Yardım Etti

Niğde'de bir otobüs şoförü, görme engelli yolcusuna karşıya geçmesi için yardımcı oldu.

11.02.2025 11:22
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Niğde'de görme engelli yolcusunun otobüsten inmesine ve karşıdan karşıya geçmesine yardım eden halk otobüsü şoförü örnek davranışıyla takdir topladı. Yaşanan anlar otobüsün kameraları tarafından kaydedildi.

Niğde'de şehir içi seferlerini yapan halk otobüsü şoförü Kadir Çamur; trafiğin yoğun olduğu caddede yolun karşısına geçeceğini öğrendiği görme engelli Gazi Ramazan Güneş'e aracını park ederek, yolun karşısına geçmesine yardımcı oldu. "Hepimiz birer engelli adayıyız" diyen Kadir Çamur; "Engellilerin hayatını kolaylaştırmak ve rahat seyahat etmelerini sağlamak görevimiz" diye konuştu. Çamur; "51 numaralı halk otobüsleri olarak 2011 yılından itibaren engelli rampalı araçlara geçtik. Bu Türkiye'de de bir ilk oldu. Benim gibi tüm şoför arkadaşlarımız engellilere yardım ediyor ama çoğu zaman göz ardı da edilebiliyor. Gazi arkadaşımız da görme engelli karşıdan karşıya geçeceğini söylediğinde, yardım edeceğini söyledim. İlk önce kabul etmedi ama mesai çıkışıydı ve trafik yoğun bir şekilde akıyordu. Ben de vatandaşlık görevimi yaptım. Kooperatifimizde çalışan 70 şoför de aynısı da yapar. Hepimiz engelli adayıyız ve onların hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımıza birebir yardımcı oluyoruz, gidecekleri yere götürüyoruz, rahat seyahat etmelerini sağlıyoruz" dedi.

Görme engelli Gazi Ramazan Güneş ise duyarlı davranışı için şoföre teşekkür ederken sürücüleri kaldırıma araç park etmemeleri konusunda uyardı. Güneş; "O gün Ankara'dan dönüşteydim otogarda halk otobüsüne binmiştim. İneceğim durağa sağolsun şoför beye söylemiştim, hepsi de her zaman yardımcı oluyorlar. Arabayı park etti sağ olsun karşıya geçirdi. Benim sol kulağımda da işitme kaybı olduğu için bazen araçların sesini duyamıyorum, sesin nereden geldiğini tahmin edemiyorum. Allah razı olsun, öyle şoför beyler gibi çok duyarlı vatandaşlarımız var. Ben karşıdan karşıya geçerken özel kendi şahsi aracıyla dahi olsa arabasını kenara park edip beni geçirenle de karşılaştım üzerime aracı sürenle de. Özellikle de kamyonlar park ettiği zaman bastonun altına gidiyor. Kafamı vurmadığım gün olmuyor diyebilirim. Böyle duyarlı olurlarsa daha mutlu olurum" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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