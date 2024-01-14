Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Görme Engellilere Beyaz Baston Hediye Etti

Türkiye Görme Engelliler Derneği Muğla Şubesi tarafından düzenlenen kahvaltı programına katılan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, beyaz bastonun önemine dikkat çekerek 10 adet beyaz baston hediye etti.

Görme engelli vatandaşların karşılaştıkları zorlukları hatırlatmak ve beyaz bastonun görme engelliler için önemini vurgulamak üzere Türkiye Görme Engelliler Derneği Muğla Şubesi tarafından "7-14 Ocak Beyaz Baston Haftası" kahvaltı programı düzenlendi. Programa katılan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir "Sizlerle birlikte kahvaltı yapmaktan mutluluk ve onur duyuyorum" dedi. Başkan Uzundemir Türkiye Görme Engelliler Derneği Muğla Şubesi'ne 10 adet beyaz baston hediye etti. - MUĞLA