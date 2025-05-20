Ortaca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Şenlik Yürüyüşü ve Etkinliklerle Kutlandı

(MUĞLA) - Muğla'nın Ortaca İlçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ortaca'da düzenlenen şenlik yürüyüşü ve gün boyu süren etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Ortaca Belediyesi Cumhuriyet Caddesi'nde başlayan ve Atatürk Bulvarı üzerinde Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Ortaca Belediye Başkan vekili Zümrüt Avcı'nın öncülük ettiği yürüyüşte vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla bando eşliğinde yürüdü.

Sabah saat 09.00 da Cumhuriyet meydanında yapılan törenle başlayan Ortaca Ahmet Ateş Stadında öğrencilerin değişik etkinliklerle devam eden kutlamalar. Akşam saatinde öğrencilerin ve bölge halkının katılımı ile yapılan kortej yürüyüşü sonrasında Cumhuriyet Meydanında Ortaca Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nden oluşan yerel sanatçılardan oluşan Mİ Bemol gurubunun sahne alması ile devam etti.

Ortaca Belediye Başkan vekili Zümrüt Avcı, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, "Ortaca'da coşku var, heyecan var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bugün anlamlı, çok kıymetli bir gün. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu cennet vatan için hayatını feda eden kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Ömer Hayyam Akpınar "Sizlere nutuk atacak değilim Nutuğumuzu Atatürk yazdı zaten Biz bir geminin içindeyiz. öyle bir gemi ki bu geminin içinde onur var. Bu geminin içinde şeref var, bu geminin içinde haysiyet var bu geminin içinde gençlik var ve bu gemi Mayıs 1919'da Samsun'da sizler de dahil Türkiye Cumhuriyetinin binlerce gencini doğurdu. Ne mutlu Türküm diyene ne mutlu sizlere." dedi.