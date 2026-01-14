Ortaca Tepearası Mahallesi\'ndeki içme suyu hattı yenileniyor

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Ortaca ilçesinin Tepearası Mahallesi'nde kullanım ömrünü tamamlamış olup sık sık arıza kaynaklı su kesintisine neden olan 4 bin metrelik eski içme suyu hattını yeniliyor.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Ortaca ilçesinin Tepearası Mahallesi'nde içme suyu altyapısını modernize etmek için çalışma başlattı. Bu kapsamda mahalledeki ekonomik ömrünü tamamlamış olan 4 bin metrelik içme suyu hattı yenilenerek bölgede bir daha hat arızası kaynaklı su kesintisi yaşanmasının önüne geçilmesi planlanıyor.

MUSKİ ekipleri, Ortaca ilçesine bağlı Tepearası Mahallesi'nde kullanım ömrünü tamamlayan 4 bin metrelik içme suyu hattını yeniliyor. Bölgenin içme suyu altyapısını daha güvenli, daha dayanıklı ve uzun yıllar sorunsuz hizmet verecek bir yapıya kavuşturmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, içme suyu kuyusundan depoya su ileten terfi hattı ile depodan evlere su dağıtan şebeke hattı tamamen yenileniyor. Toplam 4 bin metre uzunluğundaki imalatın tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki hidrolik kapasite artırılacak ve işletme performansı en üst seviyeye çıkarılacak. Çalışmalar bittiğinde, yıllardır süregelen boru patlakları son bulacak ve mahalle halkı güvenli ve kesintisiz içme suyuna erişim sağlayacak.

Mahallede yaşadıkları sorunları yetkililere bildirmeleri sonrasında hızlı bir biçimde çalışmaların başladığını vurgulayan Tepearası Mahalle Muhtarı Temel Hakkı İpek, " Mahallemizde daha önce günde 4-5 kez hat patlamaları meydana geliyordu, bu da bizi oldukça mağdur ediyordu. Durumu MUSKİ Genel Müdürlüğümüze ilettik; sağ olsunlar, yetkililer gelerek bölgede gerekli incelemeler yaptılar ve sorunu yerinde tespit ettiler. Sorunun kökten çözümü için titiz bir çalışma planladılar. Bu yenileme işlemleri tamamlandığında, yaşanan arızaların tamamen son bulacağına inanıyoruz. Mahallem ve şahsım adına, desteklerini bizlerden esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a, MUSKİ Genel Müdürümüz Yılmaz Şengül'e ve sahadaki tüm emekçi kardeşlerime gayretlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Yenileme işlemlerinin titizlikle yürütüldüğünü ve bundan mutluluk duyduklarını belirten Tepearası Mahalle Sakini Hüseyin Özlemat, "Ben 1956 doğumluyum ve bu köyün hem geçmişine hem de su işlerine yıllarca emek vermiş biriyim. Şu an yürütülen çalışmayı teknik açıdan çok başarılı buluyorum; borular büyük bir titizlikle döşeniyor ve modern malzemeler kullanılıyor. Sergilenen işçiliğe bakarak bu hattın çok uzun ömürlü olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Eskiden borular yetersizdi ve sığ döşenmişti; bu nedenle günde hem yetersiz hem de sığ döşenmesi nedeniyle günde 3-4 kez patlak yaşıyorduk. Belediyemiz her arızaya anında müdahale ediyordu ama tamir süresince ister istemez susuz kalıyorduk. Bizleri bu büyük dertten kurtardılar. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a, MUSKİ Genel Müdürümüze ve sahadaki tüm emekçilere çok teşekkür ederim" diye konuştu. - MUĞLA