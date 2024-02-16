Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri otlatma yasağını denetledi - Son Dakika
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Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri otlatma yasağını denetledi

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri otlatma yasağını denetledi

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çayır, mera ve yem bitkileri faaliyetleri kapsamında otlatma yasağı döneminde olan meralarda yasağa uyulup uyulmadığını denetledi. Hayvancılık iş kolu ile geçimini sağlayan insanların ve ülke ekonomisi için hayati öneme sahip olan meralarda yapılan denetimlerde, otlatma yasağına uymayan vatandaşlara uyarılar yapıldı.

16.02.2024 14:00  Güncelleme: 14:03
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Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çayır, mera ve yem bitkileri faaliyetleri kapsamında otlatma yasağı döneminde olan meralarda yasağa uyulup uyulmadığı denetlendi.

Hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya bu amaçla kullanılan yer olan meralarda bu dönemlerde çayır, mera ve yem bitkileri faaliyetleri kapsamında otlatma yasağı devam ediyor. Hayvancılık iş kolu ile geçimini sağlayan insanların ve dolayısıyla ülke ekonomisi bakımından hayati öneme haiz olan meralarda yasağa uyulup uyulmadığı konusunda Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Eskiköy ve Tepearası meralarında denetim yaptı. Ekipler denetimlerde mera alanlarının yasalara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığı kontrol ederken otlatma yasağına uymayan vatandaşlara gerekli uyarıları yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri otlatma yasağını denetledi - Son Dakika

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