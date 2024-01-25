Ortadan kaybolan hayvanların zehirlendiği iddiası

DENİZLİ - Denizli Hayvan Dostları Derneği Başkanı Bülent Gökçe, Çal ilçesine bağlı Hançalar Mahallesi ve Denizli merkez Bağbaşı Mahallesi'nde hayvanların zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti. Gökçe, bu eylemi gerçekleştirenlerin insanlıklarını gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde önceki gün yaşanan sokak hayvanı ölümleri, Çal ilçesine bağlı Hançalar Mahallesi ile Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi ile devam etti. Yaşananlara tepki gösteren Denizli Hayvan Dostları Derneği Başkanı Bülent Gökçe, ilgili kurumlara başvurarak olayların aydınlatılmasını talep ettiklerini açıkladı. Müslüman bir ülkede yaşadığımızı hatırlatan Gökçe, "Yaratılanı sev yaratandan ötürü" inancına sahip insanların bu olayı gerçekleştiremeyeceğini söyledi. Gökçe, "Can dostları zehirleyenler Müslümanım diyerek bu işi yapıyorsa bunu yapanlar insanlıklarını gözden geçirmelidir. Çal'ın Hançalar Mahallesi aynı zamanda benim mahallemdir. Bu olayı duyduğumuzda çok üzüldük. Orada besleme yapan arkadaşımız bize yaşananları hızlı bir şekilde aktardı. Bir gün önce bir tane yavru köpekten başladı. Ertesi gün anne köpek ve bir kaç tane de kedimizin zehirlendiğini öldüğünü duyduk. Bununla ilgili gerekli şikayet ve suç duyurularını bulunduk. Jandarma, polis ve tarım ilçe müdürlükleri bu olayları araştıracaklar. Biz faillerin bulunması taraftarıyız. Çünkü bu hayvanların tek gayesi vardır. Beslenmek, üremek ve nesillerini devam ettirmektir. Vatandaşlar belediyelerle işbirliği yapmak yerine kısa yoldan çözüm bularak bu canları zehirlemeleri bizleri gayet üzmektedir. Çünkü bugün biz varız. Yarın yaşayacağımızı ancak Allah biliyor. Allah'ın yarattığını insan eliyle yok etmeme taraftarıyız. Sokaktaki can dostlarımızın canlarını almak insanlığa yakışmayan bir durumdur. Yaratılanı yaratandan ötürü severim diyen insanoğlu Allah'ın yarattığı sokak hayvanlarını da sevmediğini bir nevide Allah'a karşı gelmiş olarak kabul ediyorum. Çünkü biz Müslüman bir ülke yapısına sahip olarak yaratılanı yaratandan ötürü seviyorsak işimize gelmediğinde yok etmemeliyiz. Madem samimiysek Müslümanlığımızda inancımızda Müslümanım diyen biri bu hareketleri yapamaz diye düşünüyorum" dedi.

"Bağbaşı Mahallesi'nde de aynı vaka yaşandı"

Hançalar Mahallesi dışında Bağbaşı Mahallesi'nde de bu durumun yaşandığını kaydeden Gökçe, "Diğer Denizli merkezde yaşanan ölümleri de sosyal medyadan bize yazan arkadaşlardan öğrendik. Hatta bu sabah Bağbaşı Mahallesi'nde de buna benzer bir olay yaşandı. Bunun kırsalı merkezi önemli değil. Önemli olan insan olduğumuzun farkında olmadığımızdan bu durum oluyor. İnsan olduğumuzun farkına vardığımızda hiçbir canlıyı yok etmeyeceğiz. Bunu yapanların insanlığını gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yetkililerimizden de bu olayları araştırıp açığa çıkarmasını istiyoruz" dedi.