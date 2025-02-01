Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' Sözünden Vatanını, Milletini, Bayrağını Seven Bir İnsan Nasıl Rahatsız Olabilir?"

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(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, katıldığı bir programda teğmenlerin TSK'dan ihracına ilişkin, "'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sözünden vatanını, milletini, bayrağını seven bir insan nasıl rahatsız olabilir? Mustafa Kemal'in askeri olmak demek, tam bağımsız Türkiye'den yanayım demektir, kadın-erkek eşitliğinden yana olmak demektir, üreten, güçlü Türkiye'den yana olmak demek, yurtta barış dünyada barış demektir" diye konuştu.

Başkan Kaya, Halk TV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Serhan Asker'in yaptığı "Görkemli Hatıralar" programına konuk oldu. Çok sayıda davetlinin katılımıyla Faroz Limanı'nda gerçekleştirilen canlı yayında, Trabzon'un tarihi, kültürü, sanatı ve mutfağı tanıtıldı.

Başkan Kaya, programın açılışında, aralarında Serhan Asker'in de bulunduğu gazetecilerin geçen günlerde gözaltına alınmasını kınadı. Bu olaya tepki olarak Görkemli Hatıralar'ın Faroz'da yapılmasını isteyen Başkan Kaya, buradan "Deniz özgürlüktür" mesajı vererek, gazetecilerin gözaltına alınmasının ve Suat Toktaş'ın tutuklanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Yayının devamında "bilirkişi soruşturması" kapsamında tutuklu yargılanan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'a da türküler armağan edildi.

Teğmenlerin, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dedikleri için ordudan ihraç edilmesini de kınayan Başkan Kaya, bu olaya sebebiyet veren anlayışla sonuna kadar mücadele halinde olacaklarının altını çizdi.

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sözünden vatanını, milletini, bayrağını seven bir insan nasıl rahatsız olabilir?" diye soran Başkan Kaya, "Mustafa Kemal'in askeri olmak demek, tam bağımsız Türkiye'den yanayım demektir, kadın-erkek eşitliğinden yana olmak demektir, üreten, güçlü Türkiye'den yana olmak demek, yurtta barış dünyada barış demektir. Bundan nasıl rahatsız olunabilir? Şartlar ne olursa olsun mücadele etmekten asla geri durmayacağız" ifadelerini kullandı.

Programa katılan davetliler, ihraç edilen teğmenlere "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarıyla destek verdi.

"Ekrem Başkan'ımızın yürüyüşüne engel olamayacaklar"

Başkan Kaya, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade vermeye çağrılmasına da tepki göstererek, "Ekrem Başkanımız Türkiye'ye mal olmuş bir isimdir. Ne yaparlarsa yapsınlar, Ekrem Başkanımızın yürüyüşünün önünü kesemeyecekler" dedi.

"Trabzon'da tek kale maç devri kapandı, rekabet başladı"

Başkan Kaya'nın Trabzon'da çok sevildiğine şahit olduğunu belirten Asker, Büyükşehir'de ve merkez ilçede güçlü yöneticilerin bulunmasının şehrin ve Trabzonluların lehine olacağını söyledi. Ortahisar Belediyesi'nin kazanılmasıyla halkın yararına bir rekabetin başladığını kaydeden Başkan Kaya, "Trabzon'da tek kale maç devri bitti, rehavet bitti, rekabet başladı. Bu rekabet elbette ki şehrimize, hemşehrilerimize hizmet olarak geri dönüyor. Biz de seçildiğimiz günden bu yana Trabzonumuz için güzel işler yapmaya, hemşerilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"Trabzon'u yeniden denizle buluşturacağız"

Trabzon'un bir deniz kenti olmasına rağmen yanlış uygulamalarla denizden koparıldığını kaydeden Başkan Kaya, hayata geçirecekleri projelerle bölgeyi yeniden denizle barışık bir kent haline getireceklerini belirtti. Şehrin kültür ve sanatının da tanıtıldığı programda Başkan Kaya, "Trabzon ressamlar kenti, bu şehrin yetiştirdiği birbirinden nadide ressamlarımız var. Trabzon'un bu yönü çok bilinmez ama biz bunu duyurmak üzere bir çalıştay yapacağız ve şehrimizi bu manada tanıtacağız" ifadelerini kullandı.

Serhan Asker'in Hasan İzzettin Dinamo'yu anması üzerine Başkan Kaya, onun adıyla bir kitap günleri organizasyonu düzenlediklerini belirterek, kentin değerlerini tanıtmaya, bu yönde kültür ve sanat etkinliklerine devam edeceklerini söyledi.

Başkan Kaya, Ortahisar çayını tanıttı

Ortahisar'ın kırsal mahallerinde yetişen doğal çayı da tanıtan Başkan Kaya, "Kırsal mahallerimizde çay üretimi yapılıyor. Özellikle Pınaraltı-Sayvan bölgesinde çok kaliteli çay üretiliyor. Çayda dört sürgün yapılır ama bizim bu çay iki sürgün kesilir. Rakım yüksek olduğu için de çok ayrı bir aroması ve tadı vardır. Bu çayı bir marka haline getirdik ve Ortahisar Belediyemizin ürünü olarak paketledik ve satışa sunduk. Tamamen doğal olan bu çayımızda hiçbir katkı maddesi bulunmuyor. Bu markamızı da büyüteceğiz" diye konuştu.

Canlı yayında türkü söyledi

Başkan Kaya, programda Zülfü Livaneli'nin 'Karlı kayın ormanı' şarkısını seslendirdi. Karadeniz türkülerinin seslendirildiği programda, bir dönem Türkiye'nin en önemli eğitim kurumlarından olan Beşikdüzü Köy Enstitüsü'nde eğitim görmüş Sevim Özkan da canlı yayın konuğu oldu.

Trabzon mutfağından yemekler yapıldı

Programda Trabzon ve Karadeniz mutfağının özel yemekleri ve bölgenin ürünleri tanıtıldı. Alana kurulan kuzinelerin üzerinde kara lahana çorbası ve hamsi tava pişirildi, Ortahisar Belediyesi'nin yeni ürünü olan Ortahisar çayı demlendi.

Trabzon, Faroz Limanı'na akın etti

Faroz Limanı'na akın ederek programa katılan kalabalık, yaklaşık üç saat süren canlı yayının ardından Başkan Kaya ve program sunucusu Serhan Asker ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Kaya, Trabzon ve Ortahisar'ın tanıtımına sunduğu katkılardan dolayı Serhan Asker'e Trabzonspor forması, kazaziye gümüş kahve takımı ve Atatürk fotoğrafının da yer aldığı çeşitli hediyeler takdim etti.