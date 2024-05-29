Ortahisar İlçesi Muhtarlar Değerlendirme ve Eğitim Toplantısı Gerçekleşti

Yerel

2024 yerel seçimleri sonrasında ilki düzenlenen Ortahisar ilçesi Muhtarlar Değerlendirme ve Eğitim Toplantısı bugün Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleşti.

Toplantıya Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, TİSKİ Genel Müdürü İbrahim Kul, Ortahisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Bayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, Ortahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Muhittin Eyüboğlu ile Ortahisar muhtarları katıldı.

Toplantıda konuşan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız muhtarlara çok önem veriyor. Muhtarlarımızın ödenekleri arttırıldı. Sigorta bedelleri devlet tarafından yatırılıyor. Silah ruhsatları ücretsiz hale getirildi. Muhtarlık artık daha kurumsal bir hale geldi" şeklinde konuştu.

Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale de muhtarların sorunlarını birebir dinlediklerini ifade ederek "Bu sorunları kayıt altına alıyoruz. İlgili birimlere iletiyoruz. Acil müdahale olması gereken konularda ilgili birimlerle bağlantı kuruyoruz. Bu şekilde muhtarlar toplantımızı iki yıldır uyguluyoruz. Hem bunları dile getireceğimiz hem de muhtarlarımızın idaresinin yeni dijital programlarını kullanmaları konusunda ön bilgilendirmeleri yapacağımız bir eğitimimiz olacak" dedi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ise "31 Mart'ta seçmenimiz bizlere onlara hizmet etmemiz için yetki verdi. Bize oy veren vermeyen herkesi kucaklayacak ve hizmet edeceğiz. Yeni muhtar yasası çalışmaları yapıldı. Cumhurbaşkanımız 28 Aralık'ta talimatını verdi. İnşallah meclise gelir, yasalaşır" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise "Biz halkımızın iradesiyle nasıl belediye başkanı olarak seçilmişsek Ortahisar'ımızın 87 muhtarı da aynı şekilde halkımızın iradesiyle hizmet etmek üzere seçilmiştir. Hem Büyükşehir Belediyemiz hem Ortahisar Belediyemiz hep beraber el ele vereceğiz. Halkımıza hizmet etmek için çalışacağız. Muhtarlarımızla çok iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Biz bu işe yerel yönetim olarak halkın iradesine de saygının gereği olarak önem verdik. Şimdi Büyükşehir Belediyesi olarak sadece 87 muhtarımız değil 716 muhtarımız var. Asıl olan hizmettir, makamlar gelip geçiyor. Daha çok çalışacağız, gayret edeceğiz. Muhtar arkadaşlarımızı yalnız bırakmadık, hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da "Konfederasyon başkanımız konuşmalarında değindiler. 'Muhtarları kimsenin yok sayma hakkı yoktur' diye, aynen katılıyorum. Arkadaşlarımız da birim müdürlerimiz de buradadır. Bu konu onların da bilgisi dahilindedir. Ortahisar Belediyesi olarak bir mahallede bir çivi çakıyorsak, en ufak bir hizmet yapıyorsak, bir personelimiz belediyemiz adına oraya gidiyorsa ve bir hizmet yapacaksak, mutlaka muhtarımızın bilgisi ve önderliğinde bu işi yapmak zorundadır. Muhtarımıza güveniyorum. Muhtarı yok sayarak, muhtarın bilgisi olmadan mahallelerimize hizmet yapmayacağız. Muhtarlıklar Müdürümüz de buradadır. Kendisine bu talimatı verdik. Mahallelerimizde yapacağımız her hizmette mutlaka muhtarlarımızın bilgisi olacak. Muhtarımızın yok sayılmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi. - TRABZON