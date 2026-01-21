Başkan Zencirci, Ortaklar\'ın doğalgazı için İstanbul\'da

Ortaklar Mahallesi'ne doğalgaz kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, İstanbul'da doğalgaz dağtım firmasının genel müdürlüğünü ziyaret etti.

Başkan Zencirci, Ortaklar'a doğalgaz getirmek için süren görüşmelerde önemli bir yol katettiklerini belirtirken, görüşmede sürecin hızlandırılmasına yönelik teknik ve idari başlıklar ele alındı. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Burak Zencirci, "Daha önce de ifade ettiğim gibi Ortaklar'a doğalgaz gelecekse mesafeler önemli değil, her yere giderim. Ortaklar'ımızın hak ettiği hizmeti alması için çalışıyoruz. Genel Müdürümüz Kasım Kahraman'a misafirperverliği ve nezaketi için teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Doğalgazın yanı sıra Ortaklar Mahallesi için planlanan diğer projelerin de en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Başkan Zencirci, mahalleye yönelik yatırımların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - AYDIN