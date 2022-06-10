Ortaokul öğrencilerinin mini konseri sokağı şenlendirdi - Son Dakika
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Ortaokul öğrencilerinin mini konseri sokağı şenlendirdi

10.06.2022 14:15
Ortaokul öğrencilerinin mini konseri sokağı şenlendirdi

Ortaokul öğrencilerinin mini konseri sokağı şenlendirdiAYDIN Aydın'ın Efeler ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinin, mini bağlama konseri vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, zaman zaman renkli görüntülere sahne oldu.

Ortaokul öğrencilerinin mini konseri sokağı şenlendirdi

AYDIN Aydın'ın Efeler ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinin, mini bağlama konseri vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, zaman zaman renkli görüntülere sahne oldu.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, velileri ile birlikte Efeler ilçe merkezinde el yapımı ürünlerden oluşan bir panayır gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen etkinlikte ise ortaokul öğrencilerinden oluşan bağlama grubunun mini konseri oldu. Aydın'a özgü el yapımı bir çok ürünün eğitim yararına satışa sunulduğu etkinlikte öğrencilerin mini bağlama konseri ise adeta sokağı şenlendirdi. Sevgi Yolu üzerinde gerçekleştirilen konsere yoldan geçen vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, zaman zaman seslendirilen türkülere eşlik etti. Renkli görüntülere sahne olan mini konserde öğrencilerin başarısı ise takdir topladı.

Efeler Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile okullarında kurdukları bağlama kursundaki öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müzik Öğretmeni Suna Yıldırım; "Okulumuzda Efeler Halk Eğitimi Merkezi kanalıyla bir bağlama kursu açmıştık. Ortalama 45 öğrencimiz var. Çeşitli etkinliklerde bulunduk. Bugün de burada bir etkinlik gerçekleştirdik ve bu etkinliğimizde de yine çocuklarımız bağlama ile çalıp söylüyoruz burada. Amacımız ise çocuklarımızın hem yeteneklerini ortaya çıkarmak hem de onlar mutlu olsunlar. Bu anlamda vatandaşlarımıza mini bir konser veriyoruz. Çok güzel oldu. Birçok vatandaşımız ilgi gösterdi. Kursumuza bu yıl ilk defa başladık yaklaşık 45 öğrencimiz var, çoğunluğu 5. sınıf öğrencilerinden oluşuyor. İnşallah 8. sınıfa kadar devam edeceğiz. Çocuklar açısından da çok iyi sosyal yönden de gelişiyorlar. Bu anlamda hem çocuklar hem de aileler mutlu. Etkinliğimizde çok güzel oldu vatandaşlarımız da katıldılar eşlik ettiler. beraber söyledik. Hep beraber çalıp söylüyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ortaokul öğrencilerinin mini konseri sokağı şenlendirdi - Son Dakika

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